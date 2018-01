Natxo González: “Ellos con poco te han hecho gol y tú necesitas mucho para poder hacerlo”

Natxo González: “ellos con poco tehan hecho gol y tú necesitas mucho para poder hacerlo”

Los de Natxo González se enfrentaron a un partido complicado dadas las circunstancias temporales y la situación del terreno de juego como consecuencia de estas. La lluvia inundó el encuentro entre el Real Zaragoza y el Barcelona B que finalizó con un empate a uno poco consecuente con el juego de los equipos según describía el entrenador blanquillo: “El campo cada vez se volvía más difícil y el desgaste era importante. Un empate, una pena porque creo que hemos sido superiores en muchas fases del partido y quizás nos ha faltado en los últimos metros tener el acierto”.

Un Real Zaragoza superior pero que no refleja su juego en la clasificación, ya que el equipo suma cinco puntos por debajo de lo esperado por Natxo González. Sin embargo, el técnico blanquillo está contento con sus jugadores, justificaba que “aunque sea repetitivo, triste por el resultado porque creo que han merecido más estos jugadores pero como entrenador me voy tranquilo a casa”. Añade que “ha habido muchas cosas positivas”, el gol de Guti solo ha sido una de estas, porque aunque hay un “equipo muy joven dentro del campo” hay muchas cosas que valorar. Natxo es consciente de que “lo que importa es el resultado”, pero opinaba que él tiene que “ir un poco más allá”.

Con respecto a las circunstancias del pasado encuentro, Natxo González aclaró que no realizó ninguna clase de cambio en la alineación por el mal tiempo, sino que confió en sus jugadores aunque preveían que “el balón no iba a rodar bien y que iba a llover más”. Desde su punto de vista el once estaba bien y lo único que faltaba era “sobre todo en la parte de arriba, gente con más poderío para utilizar algo más de juego directo”. Sin embargo, aclaró que “en el día de hoy no teníamos esas posibilidades y esas variantes”.

La próxima jornada el Real Zaragoza vuelve a jugar en casa; la Romareda acogerá el sábado a las 20:30 horas al Tenerife. El equipo blanquillo deberá dar un paso adelante en la clasificación para poder lograr sus objetivos.