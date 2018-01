Raúl Guti, el mejor frente al Barcelona B según la afición

Google Plus

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza no pudo comenzar el año todo lo bien que esperaban los incondicionales aficionados que acudieron a La Romareda. Los pupilos de Natxo González naufragaron en una noche demasiado gris en la que el terreno no estaba en las mejores condiciones posibles pero en la que los tres puntos eran igual de valiosos e importantes, cosechando así un empate a uno ante el Barcelona B. Abel Ruiz adelantaba a los visitantes en el minuto 55 tras una gran jugada personal, si bien llegó pronto la réplica de Raúl Guti, diez minutos más tarde, pero no el tanto de la victoria a pesar de las intentonas blanquillas.

Precisamente el propio Raúl Guti ha sido elegido por la afición como mejor jugador de este partido con un 62% de los votos en la habitual encuesta que realiza Zaragoza VAVEL a través de su cuenta de Twitter. El zaragozano no apareció mucho en la primera parte y su actuación fue más bien discreta. Sin embargo, en la segunda parte, cuando se requería más músculo, fuerza y resistencia, ahí estuvo Guti para darlo todo y además con calidad. Tanta que consiguió el gol de la igualada, un gol de bellísima factura con un disparo cercano a la escuadra de Ortolá tras una jugada en la que sorteó a varios rivales en la frontal del área. Un tanto merecido, un premio a su inmejorable esfuerzo.

En dicha encuesta también han sido valorados otros jugadores como Eguaras, por detrás de Guti con el 32% de los votos. Entre tanto barullo y tanta imprecisión aparecía el navarro para poner orden y dar continuidad a las ideas de su entrenador, generando un juego que apenas se podía crear. Un buen partido el suyo, en el que también tenía que aportar defensivamente defendiendo además a Carles Aleñá.

Por detrás de Guti y Eguaras se han quedado Vinícius (4%) y Javi Ros (2%), -aunque tampoco realizaron mal partido otros futbolistas como son los casos de Lasure, Verdasca y Grippo-. El brasileño fue la referencia arriba ocupando el lugar de Borja Iglesias, pero fue de menos a más cuajando una buena primera parte y apenas apareciendo en la segunda. Mientras, Javi Ros entró en el once en detrimento de Zapater y aportó lo mismo que Guti hasta que el físico le aguantó. Hizo una buena actuación aunque con ratos intermitentes.