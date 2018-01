Borja Iglesias, principal novedad en la convocatoria

Convocatoria del Real Zaragoza para la jornada 22 | Foto: Real Zaragoza

El técnico vitoriano del Real Zaragoza ha dado a conocer este sábado los dieciocho convocados para el encuentro ante el Tenerife. El equipo jugará por segunda jornada consecutiva en su feudo tras su empate a uno con el Barça B, con el objetivo de conseguir los tres puntos tras cuatro jornadas sin lograr la victoria. La última victoria del conjunto maño fue en el mes de diciembre ante el Sporting de Gijón. Tras ese encuentro, el equipo aragonés cayó derrotado ante Cádiz y Valladolid, y no pudo pasar del empate ante el Albacete y el Barça B.

La gran novedad de la convocatoria es la vuelta de Borja Iglesias, ya recuperado de su lesión, que volverá con seguridad al once inicial del Real Zaragoza. Por otro lado, Alain Oyarzun y Ángel Martínez han vuelto a quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica. El ex del Reus aún no ha entrado en una convocatoria en lo que va de año tras el escaso rendimiento del lateral zurdo en los últimos partidos que disputó en el 2017. Alain ha sido el jugador que se ha caído de la convocatoria para la inclusión de Borja Iglesias, el extremo no está disfrutando de muchos minutos y hace tiempo que no disputa un encuentro con el equipo de la capital del Ebro, pese a haber demostrado su capacidad de actuar en varias posiciones, ya que ha jugado tanto de extremo como de lateral izquierdo.

En el capítulo de bajas, continúan las de Míkel González y Gaizka Toquero, ambos por lesión, y que continuarán por el momento fuera de los planes de Natxo González para los próximos compromisos del Real Zaragoza. Los jugadores que iniciaron la temporada con el primer equipo, Álex Zalaya y Raí Nascimento, continuarán para este partido en la disciplina del filial zaragocista, aunque Raí acaba de salir de una lesión y su participación con el Deportivo Aragón este fin de semana no está garantizada.

Los dieciocho jugadores que forman la convocatoria son: Cristian Álvarez, Ratón, Benito, Jesús Valentín, Verdasca, Simone Grippo, Vinicius, Pombo, Borja Iglesias, Ros, Febas, Buff, Eguaras, Lasure, Papunashvili, Zapater, Delmás y Raúl Guti.