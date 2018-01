El once de la afición zaragocista: jornada 22

Google Plus

Montaje: Daniel Salvador | VAVEL

Una semana más con la necesidad de conseguir los tres puntos en casa. Así afronta el Real Zaragoza su segundo encuentro de 2018 ante el Tenerife, que dará comienzo a partir de las 20:30 horas de este sábado en el Estadio de La Romareda. Los blanquillos deben reaccionar lo antes posible para devolver la ilusión a su gente y no meterse en problemas con el descenso. Para ello, Natxo González habrá de elegir el once inicial con sensatez, un once que la semana pasada ya sufrió una revolución.

Mientras, los que también han tenido la oportunidad de elaborar su once ideal para este choque son los aficionados maños a través de la encuesta que realiza VAVEL Zaragoza. Una jornada más, Cristian Álvarez es el elegido para la portería debido a todos sus méritos y cualidades que ya se conocen, así que sería repetitivo volver a nombrarlos, si bien algunos aficionados han elegido a Ratón (el 7,5%).

En cuanto a la línea encargada de lograr que el propio Cristian tenga una noche tranquila, los elegidos son los que ya jugaron frente al Barcelona B. Los canteranos Delmás y Lasure se afianzan en los laterales del once de los seguidores por merecimiento propio, mientras que Grippo y Verdasca ha sido la pareja de centrales más votada, pues Jesús Valentín apenas entra en los planes.

Respecto al centro del campo, han destacado tres futbolistas que casi todo el mundo (90%) ha votado, y no son otros que Eguaras, Febas y Guti. Estos formarían un trivote en la medular, acompañados de Pombo y Papu en las bandas, quienes han sido votados por delante de Buff. Por su parte, Zapater y Javi Ros apenas han entrado en los planes de los aficionados zaragocistas.

Por último, la entrada de Borja Iglesias en la convocatoria tras su recuperación ha sido un alivio para la hinchada blanquilla, y consecuentemente ha sido elegido por el 100% de los aficionados que han realizado la encuesta. Algunos de ellos han optado por formar una dupla con el gallego y Vinícius, pero la opción de Borja en solitario es mucho mayor.