Íñigo Eguaras: “Teníamos ganas de conseguir la victoria, porque llevábamos unos cuantos meses sin ganar en La Romareda”. Foto: Vavel.com - Andrea Rayo

Este martes, el equipo aragonés ha vuelto a los entrenamientos de cara al encuentro del viernes ante el Granada. Iñigo Eguaras ha sido el encargado de la rueda de prensa. La primera y obligada pregunta de la rueda de prensa hacía referencia a esta victoria de la pasada jornada. El jugador ha apuntado: “Teníamos ganas de conseguir la victoria, porque llevábamos unos cuantos meses sin ganar en La Romareda”. También añadía que tuvieron el dominio del partido, se consiguieron asociar bien entre ellos y crearon oportunidades suficientes para llevarse los puntos del partido.

Siguiendo con la rueda de prensa, Íñigo Eguaras reafirmaba la declaración que hacía Natxo González en la previa del pasado partido, comentando que unos de los déficits que tiene el equipo es el desacierto en las áreas, ya que consiguen controlar bien los partidos, pero no las áreas. A continuación, el jugador comentó su situación en estos momentos: “Estoy llegando a mi mejor momento, el partido que no jugué en Huesca me hizo cambiar de chip para poder entrar en los planes del mister”.

También habló del rival de la próxima jornada y explicó sobre el Granada que van a un "campo muy difícil" donde tienen que intentar "imponer su estilo de juego" y lo más importante es "traerse puntos" a la ciudad del Ebro.

Durante la rueda de prensa, también tuvieron cabida algunas referencias para las grandes actuaciones de los canteranos y en especial la de Raúl Guti. Ante este tema, el centrocampista del Real Zaragoza decía: “No me sorprenden las actuaciones de los canteranos ya que los vemos todos los días cómo entrenan y cómo trabajan” y respecto a Raúl Guti comentaba que le sorprendió mucho en la pretemporada por su trabajo y por su fútbol. Por último, añadía que se entiende bastante bien con él y que, seguro, dará muchas alegrías a la afición zaragocista.