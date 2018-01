Los canteranos cogen fuerza

Google Plus

Granada - Real Zaragoza de la segunda vuelta I Fuente: La Liga

Natxo González y el cuerpo técnico del Real Zaragoza, en esta temporada 2017-2018, han dado mucha importancia a jugadores de la cantera del conjunto aragonés. El caso de Raúl Guti, Julián Delmás, Álvaro Ratón, Daniel Lasure, Jorge Pombo, o incluso el debutante Pep Biel el viernes pasado en Granada, han hecho que la cantera cobre un papel fundamental en los planes del técnico vasco y en el proyecto que dió comienzo el verano pasado.

Está claro que contar con una base firme de gente de la casa que de la talla para la Segunda División es un alivio económico para un club con las necesidades financieras del Real Zaragoza. Además, bastantes de ellos están siendo fijos cada fin de semana en los planes de Natxo, lo que hace que el Real Zaragoza por fin tenga una base sólida y un proyecto firme para los próximos años.

Estos años de atrás, la filosofía del club era cambiar año tras año al 90% de la plantilla y traer un nuevo entrenador, por lo que prácticamente no se contaba con gente de la casa que tenía que marcharse a otros equipos para buscarse un futuro dentro del fútbol profesional. No obstante, a pesar de que la cantera años atrás no ha tenido un papel muy importante, en el Real Zaragoza ha salido gente con gran talento de las categorías inferiores, como es el caso de Jesús Vallejo, Ander Herrera, Diego Rico, o incluso Darío Ramos; que demuestran que hay jugadores más que validos para ser importantes en el primer equipo zaragocista.

Actualmente, los canteranos en el Real Zaragoza son el futuro. Con gente de la cantera y un proyecto sólido sobre la mesa, la situación que vive el conjunto aragonés se hará mucho más llevadera y posiblemente dentro de unos años, el Zaragoza volverá a estar dónde se merece: en la Primera División del fútbol español.