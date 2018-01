Lalo Arantegui: "No habrá más fichajes, salvo que haya alguna salida voluntaria"

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Es algo poco habitual lo que se está viviendo este año en Zaragoza. Acostumbrados a fichar a cuatro o cinco jugadores, o más, en el mercado de invierno y ver al director deportivo día si, día también; este año se le ve poco a Lalo Arantegui, que sigue fiel a su proyecto.

Dudas de donde ha salido el dinero para fichar a Jesús Alfaro, puesto que nadie se esperaba su llegada. Esto es lo que ha comentado Lalo Arantegui al respecto: "Nosotros hemos utilizado un pequeño remanente para fichar a Jesús. A partir de ahora no tenemos posibilidad de fichaje, salvo que haya alguna salida de forma voluntaria".

Salidas que no se esperan en el equipo aragonés, pero que podrían llegar. Por ejemplo, la de Jesús Valentín o la de Alain Oyarzun son las dos más comentadas en los últimos días. El director deportivo ha desmentido que vaya a ver alguna: "Si hay algún jugador que tiene una oferta en concreta y que satisfaga lo que él quiere, tendremos que valorarlo. Ningún jugador le ha dicho al club que se quiere marchar". Pero tiene claro que si se va alguien y se puede reforzar el equipo, se fichará a alguien "de la misma posición" del que se marcha.

Un tema de lo más comentado el pasado domingo es el de los fichajes de jugadores saudíes por varios equipos del fútbol español. Lalo ha comentado que el Zaragoza también tuvo opción pero que este "acuerdo de la liga con la Federación de Arabia Saudí" no era "adecuado" para el Zaragoza, ya que el club entendió que lo "deportivamente correcto" era el disponer y dar fuerza "al filial y al juvenil".

Si que podría reforzar el equipo Wilk, que se esta recuperando "favorablemente" de su lesión. El Zaragoza le abre las puertas y Lalo no duda: "Es una situación bastante especial. Es una decisión que tomará el jugador al final de este mes. Está contento y entrenando con el equipo. Lo dejamos en sus manos".

Ya para concluir las declaraciones, Lalo Arantegui ha hablado de la situación del equipo, del cual no duda: "Se va a ver un Zaragoza mejor en este segunda vuelta. Tenemos una plantilla joven, que va a ser constante o muy parecida en los próximos años; y que va ganando experiencia jornada tras jornada. Es una plantilla hecha conscientemente. La idea es que no haya 13 rescisiones de contrato cada verano. El club va a ir a más y no va a pelear por no descender".