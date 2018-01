El debate: ¿el problema es el entrenador o el equipo?

Google Plus

Natxo González dando indicaciones en un entrenamiento | Foto: Real Zaragoza

Lalo Arantegui supo confeccionar con tiempo una plantilla joven con compromiso por dos años, mínimo, y con el objetivo del ascenso a Primera División, lo que sería el colofón de este proyecto. Pero los resultados no llegan y el descenso vuelve a llamar a la puerta de la entidad blanquilla. Natxo González parece tener una idea clara de juego, pero numerosas decisiones están haciendo que se le juzgue: jugadores fuera de su posición natural, la tardanza en hacer los cambios... Pero, ¿y el equipo? Puede que la culpa la tenga Natxo, o puede que no. El equipo va a oleadas. Un partido bueno, dos malos, uno regular para volver a uno bueno. Falta de regularidad en el equipo que a veces parece desinflarse como un globo conforme pasan los minutos. Entonces, ¿quién es el culpable de esta situación: Natxo o los jugadores?

Los jugadores podrían dar más (Alberto Arilla - @arilla_10)

Es injusto que todo el peso del fracaso del actual Real Zaragoza recaiga sobre una sola persona. Si bien es cierto que Natxo tiene su parte culpa, y siempre es más fácil echar a una persona que a veinte del equipo,este no debería ser el caso. El proyecto del Real Zaragoza es a dos años, y hay jugadores muy válidos en el equipo. Eso sí, deben mostrar un nivel más alto que el visto hasta el momento.

FOTO: LFP

Por partes. En la portería no hay ninguna duda. Cristian es un portero de garantías que renovará en breve cuando llegue a los 25 partidos, y no se le puede criticar, salvo por algún error puntual como el segundo gol del Granada en el último partido.

En los laterales se sigue esperando una mayor aportación de Ángel y Benito, que han ido de más a menos y se han visto superados por dos canteranos que, a día de hoy, son indiscutibles. La importancia de los laterales en el fútbol actual es evidente, más aún si cabe con el rombo propuesto por Natxo. Por ello, los cuatro (cinco, contando a Alain) deben mostrar un gran nivel, ya que buena parte del juego recae sobre ellos.

En el centro de la zaga está uno de los principales focos de conflicto en el actual Real Zaragoza. El más válido, por presente y futuro, es Diogo Verdasca, pero no debe recaer toda la responsabilidad en un chaval de tan solo 20 años. Ni Mikel, ni Grippo, ni Valentín han dado el nivel esperado y deberán dar un paso al frente en esta segunda vuelta.

FOTO: LFP

En el centro del campo existe un problema de creación. El canterano Raúl Guti es fijo junto a Iñigo Eguaras. Cuando ambos están el equipo cambia radicalmente. El capitán Alberto Zapater no está al 100% físicamente, pero se confía en que vuelva a mostrar su mejor versión, mientras que Javi Ros ha resurgido en las últimas jornadas y cada vez va a más, pero no es un creador. Por último, queda la incógnita de Wilk tras tres operaciones en la rodilla. Por ello es evidente que faltan alternativas para dar una mayor fluidez al juego.

Por otro lado, tras un lustro en Segunda División, el aficionado del Real Zaragoza es consciente de que la aportación de la segunda línea se antoja vital en esta categoría. El primer año de la Fundación en el Real Zaragoza fue una muestra de ello. Eldin, Jaime, Pedro, Willian José… acompañaban la labor goleadora de Borja Bastón. Este año, tan solo Borja Iglesias se ha mostrado contundente de cara a puerta. Es por ello que Papu, Febas, Buff, Pombo y Vinicius deben dar un paso al frente en este sentido. Si todo el peso del gol recae en un solo hombre, la probabilidad de éxito es mínima en la categoría de plata. Habrá que ver la aportación del nuevo jugador blanquillo, Jesús Alfaro. ​

Por todo ello, es necesario que el Real Zaragoza de la temporada 2017/18 de un paso al frente en los aspectos a mejorar si no quiere seguir deambulando otro año más por la Segunda División, o quién sabe si algo incluso peor. Y todo ello no es tarea única y exclusivamente de Natxo González, ya que el míster es una pieza más que deberá mejorar sus prestaciones, al igual que todos sus jugadores.

FOTO: Real Zaragoza

La irregularidad de Natxo González y sus planteamientos (Maikel Majarena - @MaikelMajarena)

Natxo González fue una apuesta de la dirección deportiva desde incluso antes de que acabara la temporada pasada. Procedente del Reus, venía con la seguridad defensiva y el trabajo en equipo como señas identificativas, con las que había logrado una permanencia notablemente tranquila en el club catalán tras lograr ascenderlo a Segunda División. Sin embargo, en Zaragoza existía la constante duda de si su sistema de juego iba a ser aceptado por la parroquia blanquilla. Ya en pretemporada, el conjunto maño no terminó de convencer, pero tras el paso de los primeros partidos ligueros es cierto que hubo cierta ilusión por lo que se veía y lo que se transmitía en los terrenos de juego, si bien no se llegaba a traducir en resultados favorables y ahí estuvo el principal problema. Dicho problema llevó al técnico vasco a introducir variantes y cambios en sus planteamientos para ver si conseguía una reacción y unos mejores resultados, y quizás aquí es donde está su error: la no continuidad de un único sistema táctico.

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Lo cierto es que Natxo no cambia en absoluto sus ideales en cuanto al juego y las formas tanto de defender, con una posición ordenada en 4-4-2 en su propio campo, como de atacar, con la posesión y las combinaciones largas como principal arma con laterales ofensivos y muchos centrocampistas. En cambio, el dibujo táctico, es decir, la alineación y la posición de sus jugadores, no es del todo el mismo, pues ha variado desde su inicial 4-2-3-1 con un doble pivote formado normalmente por Eguaras y Zapater y una línea de tres mediapuntas asociativos como podían ser Febas, Buff o Pombo.

A día de hoy, el esquema que utiliza el técnico vasco es distinto a ese, dado que ahora el doble pivote ha pasado a ser un trivote con un mediapunta. En otras palabras, un rombo con Eguaras como base y Febas como jugador más adelantado del rombo acompañados de dos interiores que suelen ser Raúl Guti, Javi Ros o Zapater. Arriba, dos jugadores: uno que actúa como delantero puro (Borja Iglesias) y otro como falso nueve (Pombo o Papu en estos últimos partidos). Esta variación posiblemente se debe a que Eguaras ofrece su mejor nivel jugando solo y no acompañado de alguien como ocurría en el antiguo doble pivote.

"Natxo González no encuentra la finalización en ataque ni la solvencia defensiva"

Con el primero de los esquemas se consiguió el mejor juego visto en La Romareda desde hace muchos años y, además, bastante eficacia de cara a gol, un problema patente ahora con el rombo a pesar de tener más jugadores ofensivos. Natxo González no encuentra la finalización en ataque ni la solvencia defensiva, lo que se resume en la eficacia en las dos áreas de la que carece el Real Zaragoza en los últimos partidos.

Pero no solo es este uno de los errores de Natxo González. También se le achaca poca capacidad de reacción ante estímulos negativos como ir perdiendo un partido y no introducir cambios hasta el minuto casi 80 -véase el pasado encuentro frente al Granada-. Tampoco ha demostrado tener muchos recursos en situaciones así puesto que el Real Zaragoza no ha sido capaz de remontar y ganar ni un solo partido -empatar sí-. De hecho, es a los blanquillos a quienes les remontan los partidos.

Varios argumentos son los que ahora mismo tiene en contra el técnico del Real Zaragoza, quien deberá solucionar esta situación si no quiere que peligre su puesto pese a la confianza del club. Natxo González ha de encontrar la regularidad para su equipo solventando los problemas defensivos y aumentando la capacidad goleadora de su equipo.