Giorgi Papunashvili: "Mientras el equipo esté unido todo irá hacia delante"

Web Real Zaragoza

Giorgi Papunashvili, conocido en Zaragoza como “El Papu”, llegó a la capital del Ebro hace seis meses procedente de Georgia. Las diferencias culturas, lingüísticas y futbolísticas han sido un impedimento para que el joven jugador pueda demostrar toda la calidad que atesora en sus botas. De esta falta de adaptación ha hablado en rueda de prensa, donde ha comparecido junto a una traductora ya que todavía no tiene una gran desenvoltura con el castellano.

Lo primero que ha hecho el georgiano es pedir disculpas a los presentes por dar la rueda de prensa en su idioma natal: “Os pido disculpas porque prometí que haría la siguiente entrevista en español, pero no quiero que penséis que no lo estoy intentando. Simplemente he tenido una barrera idiomática que creía que no me iba a costar tanto. Espero progresar en las próximas semanas”, comentó. Además, el internacional georgiano alabó la labor de sus compañeros a la hora de ayudarle a integrarse: “Mis compañeros me ayudas muchísimo. En el día a día no tengo muchos problemas a la hora de comunicarme con ellos y el inglés me está ayudando”.

En cuanto a su situación futbolística, el atacante ha señalado que se encuentra a gusto en la posición en la que se desenvuelve en las últimas jornadas: “Estoy muy contento en la posición en la que estoy jugando ahora mismo. El entrenador decidió ponerme en ese sitio y yo me siento muy cómodo. Si en algún momento cambia de opinión, me adaptaré a la nueva posición”.

Respecto a la situación del Real Zaragoza, el georgiano ha advertido que el objetivo no ha variado pese a los malos resultados que se están produciendo: “En primer lugar me gustaría dejar claro que nadie en el equipo está de contento con los puntos que tenemos. Estamos de acuerdo en que tenemos que seguir trabajando y mejorando cada día. Mientras el equipo esté unido, todo irá hacia delante. Pese a que hemos perdido algún partido, no hemos perdido el objetivo”.

Sobre el choque del viernes frente al Córdoba, el jugador es consciente de la importancia que tiene conseguir la victoria: “El partido es muy importante para nosotros. El equipo está movilizado para conseguir estos tres puntos”, sentenció.