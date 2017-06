Mayada: "Siempre me siento titular a pesar de no serlo"

Google Plus

Camilo Mayada junto al entrenador Marcelo Gallardo. Foto: Prensa River.

River Plate logró un triunfo importante al superar, como visitante, por 3-2 a Melgar de Perú, con goles de Lucas Alario, Camilo Mayada e Ignacio Fernández. Precisamente Mayada fue una de las figuras del partido, correspondiente a la quinta fecha del Grupo 3 de la Copa Conmebol Libertadores. El uruguayo de 25 años, no sólo que metió un tanto, sino que también estuvo bien en la función de lateral izquierdo, ya que pasó muy bien al ataque y también brindó más seguridad defensiva que en otros cotejos que el disputó.

Una vez que terminó el encuentro, Mayada habló con Fox Sports sobre como se siente en el plantel que conduce tácticamente, Marcelo Gallardo: "Si bien no estoy entre los habituales titulares, siempre me siento titular porque jugué muchas veces. En el día de hoy me tocó desempeñarme como lateral izquierdo para reemplazar a una pieza clave y fundamental para nosotros como lo es Milton (Casco)", manifestó.

Posteriormente analizó lo que fue el trámite del partido ante el elenco peruano y el hecho de que el Millonario tenga un 100% de efectividad como visitante en lo que va del año 2017: "El resultado que obtuvimos hoy fue muy positivo. Nosotros nos planteamos ganar después de la victoria ante Emelec y sabemos que triunfar de visitante es muy bueno. Trataremos de seguir fortalecidos en esta condición para definir las llaves como locales", opinó.

Por último el uruguayo, que se lo vió muy bien físicamente en los 2.450 metros de altura que tenía el estadio Monumental de la UNSA, comentó que no lo afectó esa condición geográfica: "La verdad sufrí la altura menos de lo que esperaba", cerró.