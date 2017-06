Ser de River

No en las buenas, no en las malas: siempre.

River Plate cumple este jueves 116 años de vida, y coincide con un partido del Millonario, en el oumental,esta vez ante DIM por la Copa Libertadores, cerrando el Grupo 3. Sin embargo, lo más simbólico de esta fecha es el aniversario de La Banda, club que desde aquí cubrimos con pasión y dedicación y profesionalismo. Por lo tanto, le pedimos a nuestros redactores que describan qué significa River este 25 de mayo.

Adrián Gallardo (@AGallardo93)

No alcanzan las palabras para describir lo que significa River en mi vida. Desde nacimiento, afortunadamente, ya estaba destinado a ser un hincha Millonario, ya que toda mi familia tanto materna como paterna eran fanáticos empedernidos. Desde muy chico y hasta la actualidad River me ha hecho vivir una multitud de sentimientos, desde la alegría absoluta hasta la tristeza, del enojo a la algarabía. No importa el estado de ánimo que me genere, la relación que hay entre los dos es inquebrantable. Si estuve en las malas, cuando todo era caos y desesperación, como no voy a estar en este presente tan prolifero, donde el club está demostrando porque es el club más grande de la Argentina, ¡sino que también del mundo! Hoy más que nunca, Felices 116 años Club Atlético River Plate, el Más Grande lejos.

Silvina Pérez (@silvina_prz)

¿Cómo explicar este gran amor hacia River? Cuando a veces ni yo puedo entenderlo. El hecho de no comer, no dormir, no poder concentrarme en la previa de un partido. De esperar que el día que juega vuelen las horas. Llorar de alegría. Sufrir con cada jugada. De chiquita juré que te iba a amar toda la vida y después de ella. Juré que iba a estar en las buenas y en las malas. En 2011, sentí el dolor más grande pero seguí firme a tu lado, como te lo prometí. El amor duele, es así. Con los años nos fuimos reivindicando y tocamos el cielo. Ver el miedo, el respeto que nos tienen es impresionante. Me siento orgullosa de estos colores. Te amo por sobre todas las cosas. Agradezco a Dios por tu existencia, por darme la oportunidad de amar. Agradezco por sobre todas las cosas el hecho de que con tu presencia me siento viva.

Facundo Ochoa (@FacuOchoaOK)

Para mí, River significa mucho, es más que un club de fútbol. Es además del cuadro que soy hincha un lugar de trabajo que es notable y muy confortable. River me dio mucho en mi vida, desde alegrías en momentos difíciles hasta ser el primer lugar en donde hago experiencia como periodista deportivo seriamente. A mi nadie me hizo de River, sino que me hice solo hincha de River. River es mas que un cuadro de fútbol en mi vida, es el lugar en el que encuentro felicidad tanto trabajando como viendo al equipo de fútbol jugar cada fin de semana.

Nicolás Kralj (@nicolaskralj)

Me pidieron que cuente que significa River Plate para mi e increíblemente no me salen las palabras. ¿Cómo explicás que unos simples colores son los dueños de tu nivel emocional día a día? Entonces pensé mas allá de los colores, pensé en que había detrás de ese rojo y blanco que a uno le produce tanto placer. Mi cabeza se llenó de imágenes. Una foto en blanco y negro de La Máquina, considerado por muchos el mejor equipo de la historia. Recordar a Labruna diciendo “Volví para ser campeón”. El Feo no mentía. El Beto Alonso acariciando una pelota naranja rodeado de gente que lo llenaba de insultos y agravios. El uruguayo Alzamendi cabeceando el momento más glorioso de la institución. Y si uno piensa en uruguayos no puede dejar afuera al Enzo, quien volvió con un solo objetivo, la Copa Libertadores. Capitán, figura y campeón. ¿Copa Libertadores? Entonces no puede faltar Fernando Cavenaghi, haciendo lo propio en 2015. Ahora sí, las palabras salen solas acompañadas de recuerdos. Tantos jugadores que no solo brillaron en River, sino en el mundo. La Saeta Rubia, el Charro, el Enzo, el Burrito, el Torito, el Pipita. Una riquísima historia llena de momentos inolvidables. Copas Libertadores, Intercontinental, campeonatos locales, copas sudamericanas. Ángel Labruna, Ramón Díaz, Marcelo Gallardo. Siempre bañados en gloria ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Eso es River, no son solo colores. Son jugadores, son campeonatos, son títulos, son alegrías, son pasiones, son momentos. River Plate es eso, River Plate es una constante historia de gloria, 116 años de gloria.

Federico Lagiglia (@FedeLagiglia07)

El día River llega nuevamente y en su vez número 116. Hoy, al contrario de otros años, el equipo festejará en el campo de juego en el partido contra DIM. Además la inclusión de dos juveniles como Morán Correa y Velazco no dejará de sorprender al hincha. 25 de mayo, día de la Patria, día de River, el más grande lejos. No es casualidad, River es Argentina y Argentina es River. Por los partidos ganados, por los perdidos, por las copas, viajes y cantitos de la hinchada. ¡Salud!

Thiago Carrero (@ThiagoAgustin07)

Te cambia la semana, para bien o para mal. Te sube el ánimo, tambien te lo baja. Te ilusiona, y a veces queda todo en esa ilusión. Te hace sentir que es lo único que importa en la vida -es mucho dirán algunos- pero yo les pregunto si algo tan insignificante como un club de fútbol para ellos, puede tener tanta relevancia en la vida de aquellas locas almas que llenan domingo a domingo el Monumental o que lo acompañan de diferentes partes del mundo, que alientan sin parar, que estuvieron en las malas pero mucho más fueron las buenas y vaya que fueron. 116 años de gloria, títulos y tricampeonatos, hazañas, equipos inmemorables como La Máquina, gustar, ganar y golear.... Por todo eso y mucho más que no cabe en estas líneas, River lo es todo, es el más grande, por su gente, por su historia y porque nunca abandonó. ¡Feliz cumpleaños Club Atlético River Plate!

Nicolás Diz (@diz_nico)

Antes que ser deperiodista, soy de River, Un amor que comenzó allá por 2002, cuando veía las primeras paredes entre el Burrito Ortega y el Cabezón D´Alessandro. A veces cuesta separar al profesional del hincha, porque muchas veces fluctúan ambas cuestiones y esto suele ser peligroso. Sin embargo, considero que no hay que ocultarlo, porque River es parte de mi vida, estando o no en el periodismo. River me acompaña a todos lados, forma parte de mis pensamientos en todo momento, es mucho más que un club de fútbol. Es la historia vida del Paladar Negro, de una tradición que tuvo en esta institución a los más grandes, como Labruna, Beto Alonso, Pinino Más, Sívori, Pedernera, Di Stéfano, Enzo, Amadeo, Fillol; y los que pude disfrutar, Ortega, Gallardo, Cavenaghi. El orgullo de pertenecer a la institución más grande de nuestro país no tiene precio.Y va más allá de los títulos y los jugadores. River trasciende absolutamente todo, y me acompañará hasta de final de mis días.