Gallardo: ''Es una derrota que duele, pero nada más''

Gallardo y una derrota que no preocupa (Foto: Fotobaires)

En el día de su cumpleaños 116, River cayó por 1-2 frente a Independiente Medellín en el Estadio Monumental, en el marco de la sexta fecha del grupo 3 de la Copa CONMEBOL Libertadores 2017 y de esta manera perdió el invicto de quince partidos que llevaba desde aquel traspié ante Lanús por la Supercopa Argentina en febrero pasado.

El entrenador Millonario, Marcelo Gallardo, habló con la prensa tras el encuentro y exhibió su molestia por la derrota pero a su vez admitió que no modifica los objetivos del equipo: "Es una derrota que duele, pero nada más. No nos modifica nada en los objetivos que tenemos. Si hubiésemos tenido la obligación de ganar para seguir en la Copa, hubiese sido otra cosa. La bronca de perder en casa. Esa sensación que te deja no haber podido hacer la diferencia para darle un triunfo al hincha en su día de cumpleaños. Esa es la bronca que me queda, pero dentro de lo que venía pasando, de todos los partidos que veníamos jugando... Era un partido medio raro. Dimos ventajas en el gol de ellos, no entramos bien, no entramos fuertes".

''Era un partido medio raro, porque ya estábamos clasificados''

"Un partido que para nosotros se nos podría haber presentado favorable con ese penal casi al inicio. Y después fue bastante controlado, donde el equipo colombiano no nos había hecho sufrir. En el segundo tiempo arrancamos mal, ese gol nos cayó mal, no nos dio la posibilidad de seguir haciendo nuestro plan de juego. Empezamos a entrar en nervios y con el deseo de querer ir a buscar algún gol, empezamos a dejar espacios. Pero bueno, era un partido medio raro, porque ya estábamos clasificados, era un día festivo para el club y había festejos. Había que sacarlo adelante el partido y nos costó un poquito meternos. Ahora, a dar vuelta la página rápidamente", expresó Gallardo haciendo un análisis de como se fue dando el partido.

Por otra parte, elogió las actuaciones del arquero Maximiliano Velazco y el volante Zacarías Morán Correa, jugadores que debutaron oficialmente en el primer equipo: "Me pone contento porque son dos chicos que trabajan desde hace rato con nosotros. Son chicos serios, responsables, que vienen haciendo su trabajo. Así que, al ser su primer partido, creo que estuvieron bastante bien".

Para finalizar, dio un panorama de lo que serán los octavos de final y cuestionó el cronograma de la competición: "En octavos de final, las posibilidades de error son mínimas. Si bien ganamos el grupo nuestro y nos da la posibilidad de jugar con un segundo, creo que los equipos en esa instancia, no tenés muchas ventajas. Lo que es llamativo es que se juegue un partido tan importante de octavos de final y al mes se juegue el otro partido. Es un calendario medio incomprensible. Para los equipos argentinos también es un problema porque hay muchos jugadores que tienen que definir situaciones de fin de contrato".