Gallardo: ''El partido fue durísimo''

Gallardo, disconforme con el rendimiento frente al Canalla (Foto: Fotobaires)

River desaprovechó una valiosa oportunidad para acercarse al puntero del torneo, Boca Juniors, tras el empate sin goles frente a Rosario Central en el Estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la fecha 26 del Campeonato de Primera División 2016/17.

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, habló con los medios tras el encuentro y tuvo tiempo para hacer un análisis del mismo: "Estoy tranquilo, tal vez el resultado después de lo que había sucedido ayer hubiese sido muy importante ganar, pero bueno... Haciendo el análisis de lo que fue el partido, fue durísimo. Diría hasta que fue 'injugable', feo. Dos equipos que venían proponiendo un juego en el cual venían obteniendo resultados, hoy prácticamente se opacaron desde la propuesta que nos llevó a jugar Central. Fue incómodo para los dos, el partido más intenso desde el roce".

"Nosotros no estuvimos finos ni lúcidos para salir o encontrarle la alternativa a salir de lo feo, porque no tuvimos lucidez en el juego. No hubo fluidez, entonces se terminó haciendo un partido así, que para nosotros tal vez hoy no tenga gusto a mucho, pero el partido del miércoles va a ser fundamental. Si logramos ganar el miércoles con Atlético Tucumán, estaríamos acortando esa ventaja que nos podría poner de otra manera. Tenemos que ganar el miércoles", destacó Gallardo.

''El campeonato está abierto''

Por otra parte, advirtió que a pesar de la igualdad, el campeonato todavía tiene un buen trecho por delante: "El campeonato está abierto, los resultados se están dando. Hoy no se definía el campeonato. Quedan todavía partidos muy difíciles por jugar para todos, porque está claro que a ninguno se le va a hacer fácil. No creo que haya sido una posibilidad perdida".

Más tarde, tuvo palabras de elogio con el mediocampista y capitán, Leonardo Ponzio, el mejor jugador del Millonario durante todo el encuentro: "Estos partidos a Leo le calzan perfectamente. Sabe cómo jugarlos. Después no pudimos acompañarlo para que nuestros jugadores más creativos pudieran desequilibrar. Pero Leo hizo un gran partido, son los partidos que le encantan jugar".

Para finalizar, Gallardo se refirió a la situación de Lucas Alario y Jorge Moreira con el artículo 225: "Más allá de lo que disponga el reglamento, después veremos cuáles son las posibilidades. Los chicos del Sub-20 vienen el martes a la noche, o sea claramente no pueden jugar, eso nos daría la posibilidad de que, si hay un sentido común en el reglamento, usemos el 225 por Alario y Moreira. Pero no lo tengo decidido aún".