Podio sin goleadores

Google Plus

Leonardo Ponzio, Lucas Alario y Lucas Martínez Quarta, los destacados del plantel millonario en un cerrado empate ante Rosario Central. FOTO: Nicolás Kralj.

Se fue la oportunidad que estábamos esperando. El conjunto Millonario no pudo que quebrar al plantel rosarino de Paolo Montero y apenas consiguió un empate en el estadio Monumental, dejando atrás las chances de ser el puntero del campeonato desde la próxima fecha. A pesar de que el conjunto de Núñez no jugó su mejor partido, se destacaron las actuaciones de Leonardo Ponzio, Lucas Martínez Quarta y Lucas Alario.

El referente y capitán millonario, Leonardo Ponzio, volvió a ser figura en el once rojiblanco. Como es costumbre cuando no funciona el juego, el cinco de River es el destacado por su garra y corazón en el mediocampo. Hoy, cortó varios ataques potenciales del rival e incluso fue el más destacado en el ataque del equipo, siendo el jugador con el pase más claro en el inicio de la jugada. Cuando River no juega lindo, reaparece el corazón del león.

El chico Lucas Martínez Quarta se afianza partido a partido en la primera división de River Plate. Hoy, ante una parada difícil con dos delanteros bravos y experimentados como los son Marco Ruben y Teo Gutiérrez, se mostró firme, atento y concentrado los 90 minutos. El juvenil supo contener varios ataques peligrosos y se mostró en calma a la hora de salir jugando de abajo, sin unirse al manojo de nervios y pelotazos que fue River por momentos.

Lucas Alario es por juego, por estadísticas y por condiciones el mejor centro delantero de Argentina. Hoy demostró que cuando la pelota no llega al área puede mutar y no desaparecer como hacen muchos delanteros. El Flaco se tiró atrás para recibir la pelota y hacer jugar a sus compañeros. Incluso, en una jugada fantástica, se deshizo de su marca, giró y remató al arco en un disparo que fue apenas desviado por el arquero rival.

En este podio haremos una mención especial al central recientemente convocado a la Selección Argentina, Javier Pinola. Al parecer, la presencia de Jorge Sampaoli potenció al defensor de Rosario Central, quien tuvo una actuación fantástica ahogando a los atacantes del conjunto de Marcelo Gallardo. Nobleza obliga. Tremendo partido del experimentado Pinola, que demuestra que está vigente aun con 34 años.