Gallardo: "Nos dieron la posibilidad de pelear"

River lleva 9 victorias y 3 empates en este semestre por el Torneo Local. (Foto: Olé)

River venció 3-0 a Atlético Tucumán con goles de Moreira, Canuto -en contra- y el Pity Martínez en el partido pendiente del torneo local (fecha 22). De este modo quedó a un punto de Boca que lidera la tabla de posiciones.

Marcelo Gallardo habló tras la victoria del Millonario y confirmó que la principal meta era avanzar en el certamen continental: "Nos pusimos un objetivo que era la Copa Libertadores y tratar de sumar en el campeonato para entrar en la Copa del año que viene, y esperar que los de arriba nos dieran una chance. Se fue dando. Mantuvimos una línea, un mensaje y ahora estamos peleando arriba. Estamos a un punto y está bueno que nos encontremos dando pelea".

El entrenador de River analizó el partido que plantearon sus jugadores en el Estadio Monumental Martín Fierro: "Ganamos el partido que teníamos que ganar. Jugamos un partido muy duro contra Central, tuvimos poco tiempo de recuperación. Fue difícil venir a jugar contra un gran rival, fuimos contundentes de entrada y eso nos permitió manejar el partido en el primer tiempo. Deberíamos haber exigido las facilidades que nos daba el partido y no lo supimos hacer. El resultado podría haber sido más abultado porque fuimos contundente nosotros. En el primer tiempo deberíamos haber liquidado el partido".

Además, Gallardo añadió párrafo aparte de lo que hizo Atlético Tucumán en el segundo tiempo: "Ahí sufrimos, ellos empezaron a venirse con más decisión. Salieron a arriesgar, nos atacaron, sufrimos. Pasamos a hacer el segundo gol y nos dio la tranquilidad para manejar los tiempos y las energías. Contento porque era el partido que teníamos que ganar".

Cuando arrancó la continuidad del torneo, River se encontraba a once puntos de Boca a lo cual el técnico Millonario destacó: "El semestre nuestro es bueno, estamos pasando por un buen momento. Desde que empezamos a jugar la Copa se nos vino una racha muy positiva en cuanto a los resultados y en cuanto al juego. Fuimos aceitando el funcionamiento, vinieron los resultados y esa confianza".

En el Mundo River todos están ilusionados con bajar a su eterno rival y quedarse con el campeonato, único torneo que juegan los Xeneizes. Gallardo lo sabe, cree que es posible y antes de saltar al campo de juego les expresó unas palabras de aliento a sus dirigidos: "Les dije a los jugadores que, más allá de lo que pase en el campeonato, a nosotros nos dieron la posibilidad de pelear. Creímos en la idea de juego y la gente se fue identificando. La gente en Tucumán nos recibió de una manera tan eufórica, no es normal que pasen estas cosas. Yo nunca lo había vivido. Haremos todo lo posible para intentar ganarlo. Nada va a opacar el buen semestre que venimos teniendo".

Para cerrar, el Muñeco opinó del horario en el que el Millonario deberá visitar a San Lorenzo el domingo que viene: "Nunca hemos jugado a las 2 de la tarde, no es un horario normal. No es un horario en el que estemos acostumbrados a jugar. ¿Por qué no nos ponen a las 9 de la mañana? Ja. Tal vez hubiera estado bueno jugarlo más tarde", opinó.