Tres años de muchos éxitos del Muñeco

Marcelo Gallardo es el tercer entrenador más ganador de la historia de River. Foto: Fotomontaje.

Los últimos tres años de River Plate fueron brillantes. En este lapso, el elenco de Nuñez tuvo muchas alegrías, campeonatos y Superclásicos ganados a Boca Juniors. Uno de los máximos responsables de que eso suceda es el actual entrenador, Marcelo Gallardo, a quién muchos catalogan como el mejor director técnico que tuvo la Banda a lo largo de sus 116 años de historia. Exactamente, en el día de hoy se cumplen tres años de que firmó contrato, reemplazando nada más y nada menos que a otro gran técnico que tuvo River, Ramón Ángel Díaz.

El Muñeco Gallardo no tuvo una tarea fácil cuando asumió como entrenador del Millonario, ya que Ramón dejó su cargo luego de que River se haya consagrado campeón del Torneo Final 2014 y la Superfinal 2013/2014, por lo que Gallardo tenía que tratar de no ser menos que el Pelado Díaz. Pero Napoleón superó las expectativas de propios y extraños y no sólo que sacó campeón a la Banda de la Copa Sudamericana 2014 (eliminando en semifinales a Boca), sino que también ganó la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores de América (superando al Xeneize en Octavos de final) y la Copa Suruga Bank en 2015, además de repetir la Recopa y obtener la Copa Argentina en 2016. También llevó al Millonario a disputar la final del Mundial de clubes ante el poderoso Barcelona de España, con el que cayó derrotado 0-3, pero a pesar de no obtener ese título logró algo muy digno como ser subcampeón del mundo.

Otro logro que se le puede atribuir es el del predio River Camp que se hizo en Ezeiza, ya que Gallardo fue el que le exigió a la actual dirigencia de River, encabezada por el presidente Rodolfo D'Onofrio, que hagan un predio de primer nivel para que los futbolistas puedan entrenar en las mejores condiciones para que puedan rendir de la mejor manera en los partidos que juega el Millonario.

Los números de Marcelo Gallardo en River son excelentes, ya que como entrenador del club dirigió 156 partidos, de los cuáles ganó 78, empató 50 y perdió 28, con 248 goles a favor y 146 en contra, además de que consiguió 248 puntos de 468 posibles. La efectividad que posee es del 61,00%. En este sentido es el tercer director técnico más ganador de la historia del Millonario, solamente superado por José María Minella (ocho campeonatos ganados con River) y Ramón Díaz (nueve torneos obtenidos en la Banda). Merecido homenaje para el Muñeco Gallardo, sin dudas uno de los mejores entrenadores de la historia de River Plate.