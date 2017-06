Rojas: "Mientras estén las chances, vamos a luchar hasta el final"

El Chino Rojas en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Desde que volvió a River Plate, Ariel Rojas fue una pieza clave en el equipo de Marcelo Gallardo. El volante polifuncional le aportó mucho volumen de juego al Millonario y es uno de los máximos referentes del actual plantel. En el mediodía de hoy brindó una rueda de prensa en el River Camp.

A esta la comenzó sacando conclusiones de la derrota de la Banda por 2-1 ante San Lorenzo: "No fuimos del todo claros, no le llegamos con tanta profundidad como lo solemos hacer en otros partidos. También tuvimos la lesión de Seba (Driussi), que nos influyó en el cambio de estrategia y de cómo buscar el partido y en un momento en el que no pasaba nada llegó el gol de ellos y se nos hizo difícil poder entrarle. Sabíamos que ellos se sienten cómodos jugando de contraataque, porque tienen buenos futbolistas para hacerlo, que son muy rápidos por afuera y que desequilibran en el mano a mano. En el primer tiempo pudimos manejarle la pelota y llegarles al arco. Después no encontramos la forma de lastimarlos, por la ansiedad que tuvimos de ir a buscar el empate, no fuimos claros", analizó.

Luego manifestó que River no está afuera del campeonato argentino, a pesar de que la escuadra está a cuatro unidades del primero, Boca Juniors: "Mientras estén las chances vamos a luchar hasta el final. Sabemos que no tenemos más margen de error, que debemos ganar los tres partidos que nos quedan y focalizarnos en lo que tenemos que hacer", afirmó.

También destacó la importancia del parate por fecha FIFA, tras los numerosos partidos que tuvo River en mayo: "Esta semana de parate nos viene bien para recuperarnos. El equipo venía aguantando bien la seguidilla de partidos, tuvimos la posibilidad de rotar en la copa y descansar. En cuanto a resultados lo aguantamos bastante bien, por lo que el balance es positivo", opinó.

Por otra parte, el Chino Rojas elogió a su compañero de equipo, Sebastián Driussi: "Cuesta reemplazarlo porque es un jugador no es un delantero nato, ni un enganche. Es un futbolista que nos da una buena conexión entre los volantes y los delanteros, por lo que cuando gira y controla con pelota enseguida apunta al arco rival. Además sabe jugar por dentro, moverse bien y sentimos mucho cuando se lesionó el domingo", señaló.

Además destacó cómo vive el buen momento futbolístico que tiene desde este año en River: "Disfruto mucho de este momento. Venimos haciendo las cosas muy bien, a pesar de la dertota del fin de semana. El desafío es seguir creciendo, manteniéndondose y buscar más alternativas de juego para que el equipo pueda crecer", explayó.

Por último se refirió al cambio de horario que podría haber perjudicado al Millonario, ya que no podía contar del todo con los convocados a la selección argentina, Lucas Alario, Ignacio Fernández y Jonatan Maidana: "Lo tomamos muy tranquilos. Hasta que no se definen los horarios, nos dedicamos a entrenar y a esperar. Los dirigentes de nuestro club hacen su trabajo, el pedido de jugar el domingo, no sé si se habrán querido sacar ventaja o no los de Boca, pero nosotros solo pensamos en ganar los partidos que nos quedan que es la única chance que nos permite llegar con ilusiones al final del campeonato", cerró.