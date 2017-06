Hernán Menosse y Federico Carrizo sobre el partido ante Newell’s

Foto: Telam.

Hernán Menosse entró a jugar en lugar de Cristian Villagra, quien venía de conseguir su quinta tarjeta amarilla en el partido ante San Lorenzo. Hacía bastante tiempo que no pisaba la cancha durante un encuentro, pero cuando le tocó hacerlo no lo dudó ni un segundo "el técnico ayudante me preguntó si me animaba a jugar, yo le dije que para jugar juego en cualquier lado. Venia hace mucho sin jugar y sabía que tenía que darlo todo por esta camiseta”.

A Menosse le tocó jugar en una posición a la que no acostumbraba, pero se adaptó y los resultados fueron positivos “sabía que Newell’s iba a venir por ese lado como sea, creo que su técnico planteó eso de ir por banda derecha porque sabía que no era mi puesto, mi perfil, pero creo que cumplí”. Paolo Montero quedó conforme con su desempeño durante el partido, pero "uno ahora no es el fenómenos, ni antes era el peor, ahora hay que seguir trabajando día a día, con el perfil bajo como hasta ahora y a seguir creciendo”.

Por su parte el Pachi Carrizo habla sobre el partido, pues fue uno de los más importantes para él porque fue autor del tercer tanto “es el gol más importante de mi carrera por lo que es Central para mí y para mi familia; y poder haber hecho un gol en la cancha de Newell’s fue especial”. Además de ser un hecho trascendente para su vida personal, significó cumplir una meta más para el equipo en general.

Menosse y Carrizo reconocen el buen trabajo por parte del conjunto rosarino, resaltan la importancia de sus” jugadores de jerarquía”, además tenían una estrategia muy clara en mente: contragolpear cada vez que pudieran, estar atentos a cualquier oportunidad que tuvieran y sobre todo, saber que iban a ganar. El Pachi dijo “veníamos a hacer este partido, sabíamos que si concretábamos las situaciones que teníamos podía ser un resultado positivo como el que fue”.