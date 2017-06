Paolo Montero: "Todavía no se logró nada"

Google Plus

Históricamente el partido posterior al clásico es uno de los más difíciles de la temporada, siempre existe una relajación inconsciente producto del desgaste físico y mental que conlleva esa clase de encuentros, sin embargo Rosario Central sacó chapa y no tuvo piedad frente a Racing, a quien goleó 4-1 en el Gigante de Arroyito y sigue sumando puntos en pos de lograr el objetivo de ingresar a la próxima Copa Sudamericana.

Tras la victoria, Paolo Montero afrontó los micrófonos y se mostró contento porque su equipo pudo confirmar lo que se hizo en el clásico, "fue un triunfo importante, lo queríamos reconfirmar, creo que se hizo un planteo inteligente", y comparando el cotejo con Newell's y el del domingo con Racing, el uruguayo señaló que se vio un trabajo parecido, "de achicarle los espacios a los delanteros peligrosos que tenían ellos, y fuimos muy eficaces en todas las jugadas de contragolpe".

Desde que Montero asumió la campaña del Canalla es magnífica, cosechando 25 puntos de 33 disputados, con triunfos importantes y un objetivo que se va acercando, sin embargo el mandamás no quiso asumir responsabilidad y expresó que el mérito es del grupo, "de los compañeros que juegan todos los domingos", y destacó las situaciones de Esteban Burgos y Hernán Menosse, "tuvieron un tiempo largo sin estar citados, y ellos los hacen sentir importantes (en alusión a sus compañeros), en este sentido el cuerpo técnico no entra, entra más bien el grupo, los jugadores, es un mensaje muy lindo e importante, porque todos los que están afuera pueden tener la chance y la tienen que aprovechar".

Por último Paolo dijo que el balance que hacen tiene como bandera la mentalidad de los jugadores, "desde principio de año querían una revancha por todo lo que habían vivido, y por suerte lo están logrando", pero al mismo tiempo dejó en claro que todavía no se ganó nada y es el mensaje que baja constantemente hacia su plantel, "se los dije después del clásico, todavía no se logró nada, son triunfos importantes que nos dejan tranquilos para poder seguir trabajando con tranquilidad y siempre mentalizados en que el objetivo final no se logrado todavía", concluyó.