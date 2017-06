Diego Rodríguez: "La decisión es de los dirigentes"

Google Plus

Rodríguez confirmó que su deseo es seguir en Central. (Foto: Web)

Llegó a Rosario Central de la mano de Eduardo Coudet, necesitaba un cambio de aire luego de varios años turbulentos en Independiente, se reencontró con su nivel y es uno de los pilares del equipo de Paolo Montero. Diego Rodríguez atraviesa quizás sus últimos partidos con la camiseta auriazul, ya que para que continúe en el club los dirigentes deben desembolsar U$S 900.000 para adquirir el 50% del pase, y por el momento no hay novedades de que esto se realice.

Sin embargo el arquero lo volvió a dejar en claro luego de la victoria frente a Racing, cuando enfrentó los micrófonos y sin tapujos admitió que su deseo es quedarse en Central, "la decisión es de los dirigentes".

Con respecto a lo futbolístico, el 'Ruso' se mostró satisfecho por los dos últimos triunfos que ha logrado el Canalla, "es lo queríamos, no se si lo soñamos, porque no se si soñás dos victorias tan abultadas", dijo, remarcando la importancia de la goleada a Racing "para ratificar lo que se hizo el domingo pasado".

Rodríguez también destacó las actuaciones de Burgos y Menosse, quienes no venían teniendo oportunidades y después de un largo tiempo inactivos al uruguayo le tocó volver justo contra Newell's y cumplió, y al salteño le tocó estar desde el arranque con Racing y pagó con un gol. "Eso es lo que venimos hablando, lo que venimos viendo, entra el Flaquito Alfani, entró 10 minutos y lo hizo bien, le toca a Lovera, le toca a Leito Rivas, Dieguito Becker está esperando su oportunidad, están todos ahí, esperando su momento, es lo que nos pone contento, que cuando entran rindan y les va bien".

Si bien las matemáticas indican que Central aún puede soñar con ingresar a la Copa Libertadores, el guardameta dejó en claro que el objetivo es claro, "lo dijimos siempre, es entrar en la Sudamericana". Y aunque hoy por hoy el Canalla está clasificando, "como una victoria te acelera, una derrota te deja afuera, entonces tenemos que seguir por el mismo camino", señaló.

Por último, resaltó lo que fue el recibimiento de la hinchada cuando saltaron al campo de juego ante los de Avellaneda, "no me tocó nunca vivir una cosa así, es algo extraordinario tener ese apoyo, una salida como esa no pasa todos los días", concluyó.