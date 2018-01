Toni Seligrat: "Tenemos que ganar"

Toni Seligrat, en un entrenamiento | Foto: CE Sabadell

Este domingo 21 de enero, el Centre d’Esports Sabadell disputará el encuentro correspondiente a la jornada 22 del grupo III de Segunda B ante el Hércules. Tras la cruel derrota ante el Olot, los arlequinados buscarán ganar ante el conjunto herculano para no descolgarse mucho de la zona alta de la tabla.

Este viernes, Toni Seligrat ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre este duro encuentro de domingo. En primera instancia, habló sobre la mejora de juego del equipo que, sin embargo, no permitió sumar los tres puntos ante el Olot. Eso sí, si el equipo sigue en esta línea pueden hacer grandes cosas. “Firmo jugar fatal los 17 partidos que quedan y ganar los 17. Ya sabemos que eso no pasa y que cuando un equipo hace las cosas bien y mejor que el rival, tiene más opciones de ganar por norma general. A un partido puede pasar lo que pasó el domingo, pero eso no es lo normal, y el equipo sigue en la línea de hacer las cosas mejor que el rival. De aquí al final espero que ganemos muchos partidos, empatemos algunos y perdamos muy pocos", comentó Seligrat.

Para este encuentro, el técnico valenciano podrá contar con todos los futbolistas de la plantilla. Sin duda, una gran noticia para afrontar el encuentro de la mejor manera. "No hay ninguna baja, todos están bien. Algún jugador con molestias durante la semana, pero si no pasa nada raro, el domingo estaremos todos bien", explicó.

El Hércules llega a la Nova Creu Alta tras una dura derrota ante el Alcoyano e irán a por todas para ganar ante el Sabadell y volver a engancharse a la lucha por los playoffs. "Llevan una semana en la que, desde diferentes partes del entorno del Hércules, sale el mensaje de venir a Sabadell a dar el do de pecho y cambiar la imagen del equipo contra el Alcoyano. Para ellos, es un partido de punto de inflexión", comentó Seligrat. Sin embargo, “el Hércules ha perdido dos de los últimos 13 partidos y los dos han sido en casa”, con lo que quizás, su nivel como visitantes es “más alto que en casa”.

Sin duda, sólo hay un objetivo en el encuentro ante el conjunto alicantino y ese es ganar. Así lo ve Toni Seligrat: "No sabemos cuándo se romperá la clasificación. Lo que tenemos que hacer es ganar. Al rival le cuesta mucho, pero necesitamos ganar y, si lo hacemos, nos acercaremos arriba. Esta semana, si fuéramos a Badalona, también te diría que tenemos que ganar. En casa aún más, los objetivos se consiguen en casa y tenemos que ser fuertísimos. Nos está costando mucho pero no somos los únicos y eso lo queremos cambiar. Tenemos especiales ganas de ganar en casa, nuestra gente se lo merece".

En el partido ante el Olot, hubo un poco de polémica con el arbitraje, que no acabó gustando demasiado a la afición arlequinada. Sin embargo, Seligrat no quiso entrar en muchos detalles y trató de quitarle hierro al asunto: "Es un tema (arbitraje) que no podemos controlar. Lo único que está en nuestras manos es que el trato hacia ellos sea correcto durante el partido y que, cuando haya errores graves, no nos saquen del partido. Es un tema que tenemos que tener al margen porque te resta más que te suma".

Arthuro, desvinculado del CE Sabadell

Por último, para zanjar la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico de Torrent admitió que están en busca de un delantero y que no quieren hacer más probaturas, tras el fiasco que ha supuesto el fichaje de Arthuro, ya desvinculado de la entidad arlequinada. "Queremos un delantero nacional y contrastado. No miro vídeos de jugadores extranjeros que no conozco. Tiene que ser un jugador que conozcamos, que él conozca la Segunda B y venga con muchas ganas de ayudar al Sabadell", zanjó Seligrat.