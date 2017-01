La SD Huesca en el inicio del mercado de fichajes

Google Plus

Foto: SD Huesca

Intensos primeros día de mercado los que ha vivido la SD Huesca. A pesar de que Anquela dejo claro que apenas tocaría el equipo se han producido varios movimientos y se espera alguno más.

De momento el único fichaje que ha firmado el equipo de Anquela ha sido la incorporación de Lluís Sastre. El veterano mediocentro llega libre tras desvincularse del Leganés. Su fichaje ya estuvo cerca en verano pero finalmente no se concretó. El pivote llega para aportar su veteranía y calidad a un equipo en el que jugó cinco temporadas y del que se marchó en 2012. El mediocentro balear firma hasta junio de 2019.

En el capítulo de bajas se ha producido el traspaso de Jesús Valentín al Real Zaragoza. En una rápida operación el conjunto maño se llevó al central canario que ante el regreso de Carlos David parecía destinado a perder protagonismo. Con esta venta, el Huesca se queda con tres centrales a los que habrá que sumarles la nueva posición que podría adoptar Bambock. El camerunés mostró intención de irse ante la llegada de Sastre pero su nuevo rol como central le ha hecho cambiar de opinión.

Con los deberes hechos en el mercado de fichajes, la duda está en la delantera. Urko Vera y Cmiljanic podrían salir ante la falta de minutos. Por si se da el caso el Huesca está buscando un delantero para cerrar la plantilla. No obstante, si Urko Vera no sale parece que no habrá más altas salvo que surja una gran oportunidad.

Anquela ya ha manifestado su deseo de disponer de una plantilla corta. El buen hacer del Huesca ha ayudado a que el equipo llegue sin necesidades al mercado. Tan solo se producirán altas si salen jugadores o sí se presentan oportunidades en los últimos días de mercado.