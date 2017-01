Llegó Vinícius; se fueron Urko y Boris

Google Plus

Urko Vera en La Romareda durante el Real Zaragoza - SD Huesca | Foto: Andrea Royo - VAVEL.com

Urko Vera ya es oficialmente nuevo jugador del Club Deportivo Mirandés después de romper este pasado sábado el contrato que le vinculaba a la Sociedad Deportiva Huesca hasta final de temporada. La escasez de protagonismo desde su llegada en agosto y la llegada de Vinícius Araújo en calidad de préstamo desde Valencia a la plantilla dirigida por Juan Antonio Albacete Anquela han motivado al veterano goleador para regresar a Anduva, donde ya jugara en la campaña 2014/2015 firmando 17 goles en 38 encuentros.

La de Urko Vera no ha sido la única baja azulgrana en ataque, ya que el montenegrino Boris Cmiljanić también hizo las maletas para recalar en el Atlético Levante como cedido hasta final de año en vistas al nubloso horizonte que se le presentaba en Huesca. El delantero sudamericano competirá por un puesto en el once titular con Borja Lázaro, hasta ahora delantero habitual en los planteamientos del jienense.

Tanto Araújo como Cmiljanić ya debutaron este pasado fin de semana. El carioca partió de inicio en la derrota (0-1) del equipo oscense en El Alcoraz frente al Alcorcón pese a llevar únicamente dos entrenamientos en el Alto Aragón. La baja por sanción del madrileño y el avanzado estado de las negociaciones de Vera con el club burgalés propiciaron la decisión. Jugó 72 minutos y su rendimiento estuvo empañado por el resultado final, pero las sensaciones que provocó en la parroquia local fueron muy positivas. Boris también debutó sin fortuna de cara a puerta en el empate (0-0) del filial granota ante al RCD Mallorca B, completando íntegramente el choque.

La de Urko no parece que vaya a ser la última baja oscense en este mercado puesto que Franck Bambock también está en la rampa de salida tras la llegada de Lluís Sastre a la entidad. La Dirección Deportiva azulgrana no descarta la llegada de al menos un futbolista más y tampoco impedirá la marcha de jugadores que no deseen contribuir a la causa de la permanencia.