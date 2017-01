Anquela: "Es la hora de la verdad"

Google Plus

Anquela en sala de prensa | Foto: Youtube

La Sociedad Deportiva Huesca ha realizado este viernes su último entrenamiento sobre suelo oscense antes de jugar el sábado contra el Nàstic de Tarragona. Anquela le dijo a los medios de comunicación que tiene "una buena plantilla" para "solventar cualquier problema" respondiendo a la pregunta sobre sus bajas (Akapo, Melero y Samu). "Las victorias dan mucha fuerza moral", aseguraba el jienense.

Para los más despistados el técnico recordó que "la segunda vuelta ha comenzado" y que "es la hora de la verdad". Si cualquier equipo quiere sumar los tres puntos "tiene que hacer las cosas muy bien y trabajar mucho" ya que en Segunda "no regalan nada". El encuentro en Tarragona no es "ninguna final" porque "quedan muchos partidos" pero sí que es "un partido difícil". Al final el objetivo sigue siendo "sumar muchos puntos y sacarlos cuanto antes".

Sin trabajo y esfuerzo no se consigue nada

La falta de gol "es evidente" y Anquela se preocupa, "pero sólo vale trabajar y creer en lo que se está haciendo". El técnico andaluz, que sabe bastante de esto, afirmó que "sin trabajo y esfuerzo no se consigue absolutamente nada", así que tienen que "saber que sin sufrir y sin trabajar no van a conseguir nada". El preparador azulgrana no pierde la esperanza y asegura: "Somos capaces de volver a ser un buen equipo de fútbol".

También apuntó que "en los últimos partidos no hemos estado al nivel que podemos dar" y que "si no estás al máximo nivel no puedes ganar".

El club oscense pondrá rumbo hacia tierras tarraconenses el sábado a las 09:00 horas en su autobús oficial. Acostumbran a partir un día antes para hacer noche en destino y llegar al campo rival más descansados, pero debido a la proximidad entre ciudades se ha optado por desplazarse en la misma fecha del encuentro. La plantilla llegará, comerá y descansará en el Hotel Tarraco Park Tarragona hasta que sobre las 16:15 horas parta hacia el Nou Estadi. Al acabar el choque la expedición emprenderá el regreso a casa en el mismo autocar.