Anquela: "Nos olvidamos de quiénes somos y de dónde venimos"

Anquela en el Nou Estadi de Tarragona | Foto: LaLiga

Anquela aseguró que "ahora toca sufrir y sufriremos juntos", siendo lo único a tener claro "cuál es nuestra identidad como equipo". Según el jienense: "Tenemos que morder como hoy y es evidente que nos falta gol" aunque está "seguro de que volverá".

Preguntado acerca de su revolucionario once inicial, el preparador azulgrana defendió a los suyos diciendo: "Hemos puesto a gente que estaba preparada para jugar", afirmando que su rendimiento "ha sido más que aceptable". Olvidando detalles individuales Anquela afirmó que "como equipo hemos sido bastante más serios e intensos" ya que esta "era la única manera de no salir derrotados". El punto es el que regresa a casa, pero: "No veníamos a empatar, veníamos a ganar. Cuando no se puede, lo que no hay que hacer es perder".

"No somos el Bayern de Múnich"

Recordando el objetivo final, el técnico recordó: "Aquí lo que se pretende es sumar puntos y nada más", afirmando que "nos olvidamos de quiénes somos y de dónde venimos". Haciendo memoria el míster destacó: "El año pasado a estas alturas estábamos en Segunda B y sufriendo como condenados". Apuntó que "este equipo se merece un respeto" y que "hay que estar tranquilos". Si al final no llegan los "seguiremos intentándolo", respondía.

Lo que le pasa al Huesca es que "nosotros no somos el Bayern de Múnich y nos cuesta sangre, sudor y lágrimas no perder". Anquela cree que el problema ha sido que "hemos estado arriba y todo el mundo se ha creído que iba a ser así todo el año, y aquí hay que sufrir". Hablando de sus jugadores, avisó: "Lo único que no necesita nuestro equipo es que le metamos presión, angustia y miedo".