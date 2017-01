Un año con Alexander González

Google Plus

Alexander González en El Alcoraz el día de su presentación | Foto: SD Huesca

Era un 31 de enero aparentemente normal en 2016 cuando la Sociedad Deportiva Huesca anunciaba la incorporación de un internacional absoluto con Venezuela que recalaba en Segunda División para sumarse a la causa de la permanencia oscense. Alexander González llegaba a El Alcoraz con 23 años y experiencia en la Super League suiza, la primera división de aquel país en la que había jugado tres temporadas con el Young Boys, una en el Thun y otro curso como jugador del Aarau. Buscando aprovechar el trampolín azulgrana utilizado anteriormente por jugadores como Rubén Castro, Andrés Fernández o Borja Bastón entre otros, el caraqueño firmó un contrato que le unía a la entidad oscense hasta junio de 2017.

Hijo y sobrino de jugadores profesionales de fútbol sala, Alexander recaló en 2010 en el Caracas FC donde aprendió el oficio de lateral derecho. En 2012 hacía las maletas y emprendía una etapa en el viejo continente de mano del Young Boys suizo, con quien estuvo tres temporadas alternas firmando 43 partidos con el primer equipo, tres goles en total y la participación con derrota (2-0) en la Europa League frente al Anzhi Makhachkala ruso. Intercaló periodos de cesión en el Thun y el Aarau hasta que decidió recalar en el fútbol español gracias al interés del Huesca.

En su primer año como jugador azulgrana se adueñó del flanco diestro, pero en la faceta ofensiva, liderando el ataque por bandas con su compatriota Darwin Machís y firmando al final del curso dos goles en 16 encuentros.

<img alt="" height="396" src="https://img.vavel.com/b/08f5daadd1934a72af2d9beaadb8caeb1485861254857.png" width="610"/> Alexander es internacional absoluto con Venezuela | Foto: colombia.com

No ha escondido en ningún momento su deseo de jugar en LaLiga Santander, objetivo a largo plazo con el que vino a la Península, aunque asegura estar centrado en su etapa como azulgrana. En esta segunda temporada en Huesca su rendimiento ha experimentado un notable bajón. Su manejo del cuero dista mucho de su mejor nivel y la velocidad en carrera ha dejado de ser un recurso determinante.

Muchos argumentan este hecho a sus constantes viajes transoceánicos para cumplir sus obligaciones internacionales, ya que para beneficio personal está entrando en los planes de Rafael Dudamel a la hora de confeccionar las convocatorias de La Vinotinto absoluta. Con inciertas ofertas firmes de Málaga, Eibar o Las Palmas en el pasado mercado estival, Alexander no abandonó el Huesca y firmó un contrato de renovación hasta 2019, confiando en seguir progresando en el Alto Aragón para destacar y acabar dando el salto a la élite como hizo su ex compañero Fran Mérida gracias a Osasuna. Actualmente suma dos goles en 18 partidos después de haberse caído del once titular positivamente para David Ferreiro.