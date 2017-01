Samu Sáiz: "Necesitamos ganar para coger un poco de aire"

Google Plus

Samu Sáiz en la anterior edición de la Copa del Rey | Foto: María José Segovia - VAVEL

Don Samuel está preparado para una nueva batalla. Después de ausentarse en Tarragona por estar cumpliendo su primer ciclo de amonestaciones, Anquela saca de su manga un as rubio con el que intentar conseguir frente al Real Zaragoza la primera victoria del 2017. La ilusión oscense orbita en torno a Sáiz, llamado a dar un golpe sobre la mesa en su segundo año como azulgrana.

Sobre el enfrentamiento del sábado reconoció que "es un partido muy especial y bonito para todo Aragón". Debido a las circunstancias "nos jugamos mucho los dos equipos" y en lo que atañe al Huesca "necesitamos ganar para coger un poco de aire". Cuando pasea por la ciudad oscense Samu ve a la gente "muy enchufada y contenta", ilusionada porque este año "podemos dar la puntilla y ganar", refiriéndose al derbi.

Los resultados no están acompañando pero 'El Rubio' reconoce que "el equipo no deja de trabajar aunque no salgan las cosas". Espera conseguir "los tres puntos" porque "son muy importantes", máxime "contra un rival como el Real Zaragoza".

"Será un partido de tú a tú"

Muy autocrítico, Samu reconoció que lleva unos partidos en los que no le están "saliendo las cosas" y espera volver a dar su mejor versión, confiando en que a base de trabajo "las cosas volverán a salir".

Conscientes del buen ritmo de retirada de entradas para el partido, Samu recuerda que "en los dos partidos del año pasado el ambiente fue muy bonito" y espera "que este año sea igual" para poder dar "una alegría a la afición".

Samu Sáiz marcó un golazo frente al Real Zaragoza el año pasado | Foto: LaLiga

El '14' azulgrana afirmó que el vestuario tiene "muchas ganas de que llegue el partido" y avisa de que "si el míster confía en mí para jugar intentaré ayudar al equipo y recuperar sensaciones".

Sáiz apuesta por un encuentro igualado, ya que "no hay favoritos" y cree que será "un partido de tú a tú". A priori el atacante piensa que "va a ser un partido bonito y divertido para el espectador".

Rememorando el tanto que firmó la temporada pasada contra la entidad blanquilla, también en la segunda vuelta, confesó que para él ha sido "el mejor de los que he marcado desde que estoy aquí por todo lo que significaba". Haciendo memoria recordó que "ese punto fue muy válido" y marcar en aquel partido "fue una alegría tremenda".