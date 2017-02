Ángel Rodríguez y SD Huesca, el lobo y Caperucita

Google Plus

Ángel celebra en La Romareda su último gol al Huesca | Foto: Andrea Royo - VAVEL

Si hay un jugador del Real Zaragoza que sabe de primera mano cómo marcar gol a la SD Huesca ese es Ángel Rodríguez, ariete tinerfeño que hace dos temporadas llegó procedente de un Eibar que estaba en Primera División para traer el gol a la ciudad regada por el Ebro. La fortuna le es últimamente esquiva, puesto que no celebra ningún tanto desde mediados de diciembre, pero hasta la fecha suma diez goles en 22 partidos, es uno de los máximos artilleros de la categoría y llega a El Alcoraz para enfrentarse a uno de sus rivales fetiche.

En su Tenerife natal anotó su primer gol al Huesca. Estábamos en septiembre de 2008 y en la recta final del encuentro batió a Edu Navarro para firmar el empate a uno, igualando en el luminoso el tanto previo de Luis Helguera.

Ya en Elche, donde permaneció tres temporadas no consecutivas, anotó la mayor cantidad de goles en contra (5) para un equipo oscense incapaz de frenar la sangría. En abril de 2011, Ángel firmó un hat-trick que evidentemente ayudó a conseguir la victoria (3-0) en aquel partido. En febrero de 2013 no fueron tres pero sí dos los goles que Rodríguez anotó frente al Huesca en el Martínez Valero para contribuir una vez más al triunfo franjiverde (3-1). El partido había sido encarrilado por Corominas, igualado por Borja Bastón y rematado con dos tantos del tinerfeño en la recta final del encuentro.

Jugó en Primera División con Levante y Eibar, cambiando Ipurúa por La Romareda en 2015. En su primer derbi ya le marcó un gol al Huesca como jugador blanquillo pero no pudo aumentar su cuenta debido a que fue expulsado poco antes del intermedio. Desafortunado por fortuna altoaragonesa en los dos últimos enfrentamientos, Ángel se presentará en El Alcoraz, feudo donde por cierto todavía no ha marcado, para intentar retomar su cuenta particular y seguir teniendo a la entidad oscense en la lista de víctimas preferidas.