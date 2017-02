Anquela: "Lo siento por la afición porque no hemos estado a su altura"

Google Plus

Anquela en El Alcoraz contra el Real Zaragoza | Foto: LaLiga

Visiblemente dolido y muy crítico con sus futbolistas, Anquela apareció por la sala de prensa "José Luis Trallero" de El Alcoraz para contestar a los periodistas después de una dura derrota ante el Real Zaragoza en un partido "muy disputado en todo", según el jienense.

El entrenador de la SD Huesca comentó que habían hecho "lo más difícil" que sin duda era "ponerse por delante en el marcador" pero a partir del gol de Borja "no hemos sabido mantener esa ventaja". En labores defensiva el club oscense según su entrenador ha dado "muchas facilidades" que el rival "ha aprovechado". Anquela recalcó: "Los jugadores han bajado los brazos y eso cuanto menos es preocupante".

A partir del primer gol de Dongou, Anquela reconoció que el partido fue "un calvario" porque "hemos bajado los brazos". En El Alcoraz no estuvieron "a la altura que requería el partido" y cuando un equipo "no compite, no gana".

El veterano entrenador recomendó "no hacer cuentas" porque "se desarman cada semana". Preocupado, el andaluz confesó: "Estamos dejando de hacer cosas" y recordó lo que dijo en sala de prensa el pasado jueves: "Teníamos que estar a nuestro máximo nivel si queríamos estar en el partido, hemos dejado de estar y el Zaragoza ha sido mejor".

Anquela dijo de su público: "Lo siento mucho por la afición porque no hemos estado a su altura", reconociendo que compitieron "durante mucho tiempo" pero sin embargo "cuando ha llegado la hora de la verdad no hemos estado al nivel".