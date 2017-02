Borja Lázaro: "Ojalá no marque en tres meses pero el equipo se salve"

Google Plus

Borja Lázaro en El Alcoraz lucha por un balón con Marcelo Silva | Foto: LaLiga

El primer gol del 2017 para el Huesca lleva la firma de Borja Lázaro. Le ganó el pulso por la titularidad a Urko Vera y a día de hoy está haciendo lo mismo con Vinícius Araújo. El delantero madrileño no realizó todas las sesiones de entrenamiento programadas para el grupo durante la semana pero se ganó la confianza de Anquela para jugar de inicio. Fue el atacante más activo de la primera mitad y en la segunda parte se convirtió en el primer anotador del encuentro y del nuevo año para los oscenses.

Al hablar con los medios reconoció que es una derrota "jodida, por decirlo de alguna manera". Comentó que "cuando el partido estaba controlado" el equipo se "echó hacia atrás", según el madrileño "por miedo a lo que ha sucedido". Borja apuesta por el borrón y cuenta nueva, "olvidarse de este partido y empezar a pensar en el Córdoba" asegurando que "es lo que realmente importa".

Su gol al Zaragoza le permite escalar y mantenerse en la cumbre de máximos goleadores azulgranas con seis dianas en su cuenta, pero ahora mismo "es lo que menos me importa", se sinceraba el delantero, diciendo además: "Ojalá no marque en tres meses, que se me critique, pero el equipo se salve cuanto antes".

"No estamos en nuestro mejor momento"

Lázaro demostró estar pensando ya en el próximo compromiso diciendo del partido ante el Córdoba que "vamos a un campo difícil" aunque "ellos en casa tampoco están bien". El ariete reconoció que "nosotros no estamos en nuestro mejor momento", pero hay que "cambiar la dinámica y pensar positivamente".

En la pregunta común a todos los jugadores sobre el estado del césped, el delantero azulgrana aseguró que "para los dos equipos ha sido un partido duro y difícil" y que por eso "no se puede achacar nada al terreno de juego".