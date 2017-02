El Alcoraz, protagonista por partida doble

Google Plus

Los operarios tratan de retirar toda el agua posible | Foto: LaLiga

Sabíamos que un aguacero iba a estar presente durante la jornada del sábado, pero pocos éramos conscientes de que las continuas precipitaciones sobre suelo oscense podrían provocar la suspensión del partido contra el Real Zaragoza. La histórica enemistad de El Alcoraz con los chubascos puso en peligro la disputa del siempre emocionante derbi aragonés hasta apenas setenta minutos antes del silbato inicial, cuando el asturiano González Fuertes decretó que el partido se jugaba.

En las horas previas a dicha decisión, media docena de operarios habían estado trabajando sin descanso por orden de la SD Huesca para peinar la superficie intentando retirar el agua que se acumulaba por doquier, como se aprecia en la imagen que encabeza este texto.

El mal estado del terreno de juego influyó no sólo en el desarrollo del partido, sino también en el planteamiento inicial de Juan Antonio Albacete Anquela, que apostó por un sistema alternativo ante la necesidad de más músculo que magia. Al margen de opinar si el partido debía haberse jugado o no, lo que está claro es que el subsuelo del coliseo azulgrana presenta un grave problema de filtración ya que no es la primera vez que una tromba de agua condiciona el inicio de un choque. En 2012 se aplazó por este motivo un Huesca - Barça B; en 2014 un Huesca - Fuenlabrada, en 2016 el Huesca - Mallorca y en 2017, como estamos contando, casi fue suspendido el partido contra el conjunto maño.

La afición se mojó pero no rebló

Aficiones de Huesca y Zaragoza soportaron un terrible temporal | Foto: LaLiga

Pese a las inclemencias del tiempo, los aficionados de Huesca y Zaragoza acudieron en masa al estadio oscense para presenciar el encuentro. A la espera de conocer por parte de ambos clubes si recompensan a los seguidores presenciales del enfrentamiento, El Alcoraz registró su mejor entrada de la temporada al acoger en su recinto a 4.200 espectadores que superaron el máximo recuento hasta la fecha, firmado contra el Girona con 3.400 butacas ocupadas.