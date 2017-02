Anquela no quiere ególatras

Juan Antonio Albacete Anquela | Foto: Mundo Deportivo

Parece no ser casualidad que jugadores como Álvaro Vadillo, Samu Sáiz o David Ferreiro no hayan entrado en los últimos plantes de Juan Antonio Albacete Anquela para afrontar los compromisos de la Sociedad Deportiva Huesca en Tarragona ni en el último derbi aragonés. Estos tres jugadores, que se convirtieron en imprescindibles desde el comienzo del curso y recibían continuas alabanzas por parte de afición y prensa, parecen estar señalados ahora por su entrenador después de dos encuentros sin haberlos tenido en mente para su plan inicial. No dijo nombres, pero todas las miradas se centran en estos tres integrantes de la primera plantilla azulgrana.

Textualmente, las palabras del veterano técnico fueron: "Ahora es cuando se ve a las personas, las personas están antes que los futbolistas. No quiero calentarme, pero algunos de mis futbolistas son personas que actúan en función de la camiseta. Si la camiseta va del 1 al 11 (titulares) todo va perfecto, si la camiseta no va del 1 al 11 ya son malas caras y malas historias. Eso a mí es una cosa que me duele mucho y que me cuesta digerir". El banquillo del equipo oscense ante Nàstic y Zaragoza comparte en común la presencia en su regazo de dos jugadores importantes como Vadillo y Ferreiro más Samu, que en el Nou Estadi no pudo estar por sanción. En tierras catalanas el orensano salió durante la segunda mitad y 'El Rubio' hizo lo propio el pasado sábado en El Alcoraz, pero sin embargo desde que el gaditano renovó su vínculo con la entidad altoragonesa hasta 2018 no ha podido celebrarlo sobre el terreno de juego.

Este reciente toque de atención público que quiso dar el veterano entrenador jienense fue reforzado en la sesión del lunes, cuando a la vista de todos Anquela se entrevistó individualmente con Sáiz después de hablarle al resto de la plantilla en una charla necesaria tras el duro golpe emocional que supuso no puntuar ante el rival vecino.