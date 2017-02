Anquela: "No hay partidos trampa"

Juan Antonio Albacete Anquela | Foto: SD Huesca

Anquela no se fía. Este domingo visita El Alcoraz un Sevilla Atlético ambicioso y con ganas de frenar su mala dinámica, circunstancia que le convierte en un contendiente todavía más peligroso. El jienense recuerda que "está por encima de nosotros", refiriéndose a la tabla y que "aquí no hay partidos trampa" porque "es un partido de Segunda División" en el que "como no compitas desde el inicio, no ganas".

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca recalcó que "es un muy buen equipo de fútbol" en el que "los chavales saben lo que quieren y además son rápidos”. La clasificación se ha vuelto tan igualada que "necesitamos sumar puntos" y "ojalá pueda ser este domingo". Para luchar por este objetivo el equipo debe ir junto porque "si no estamos perdidos". Haciendo un llamamiento alertó que "necesitamos todo el apoyo" recordando que "somos nosotros los que tenemos que alentar a la gente", intentando animar a los aficionados para que acudan en masa al feudo altoaragonés con el fin de animar a su equipo.

Siendo autocrítico, Anquela afirmó que “tenemos que ser mucho más sólidos en todo" porque él quiere, sabiendo que no es fácil, "un equipo serio, ordenado y que ataque, pero que sepa lo que hay que hacer en cada momento". Su equipo "tiene una personalidad fuerte" pero tiene que jugar "como lo hemos hecho durante toda la temporada" recordando que "durante un partido hay muchas fases y hay que saber jugarlas".

Como experto en la categoría, el preparador natural de Linares avisó de que "es muy complicado ganar un partido en Segunda" y ahora se encuentran en la obligación de "intentar ganar en casa porque llevamos mucho tiempo sin hacerlo" aunque siempre desde el respeto y haciendo las cosas bien" para lo cual "hay que estar muy bien física y mentalmente durante todo el partido".