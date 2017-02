Petón y Ortas niegan la marcha de Lalo a Zaragoza

Google Plus

José Antonio Martín Otín, Petón | Foto: Universidad de Cantabria

Durante la retransmisión del partido que este domingo enfrentaba a la Sociedad Deportiva Huesca y al Sevilla Atlético en El Alcoraz y que finalizó con victoria local por dos goles a uno, los periodistas de COPE Huesca pudieron hablar con Petón (Consejero) y Ortas (Director General) para aclarar las recientes informaciones que colocaban al Director Deportivo Lalo Arantegui en el Real Zaragoza como sustituto de Narcís Juliá, recientemente desvinculado.

El ex futbolista, comentarista y periodista dejó claro que "tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca y Lalo Arantegui saben que no se va a ir de ningún modo a otro sitio que no sea para trabajar con el Huesca". Una de las voces más autorizadas dentro del club altoaragonés reconocía en las ondas que a día de hoy, el Director Deportivo azulgrana tiene contrato en vigor hasta 2019 y pese a los cantos de sirena está dispuesto a cumplirlo.

Al término del encuentro, el Director General accedió a subir a la cabina de prensa para hablar de la victoria ante el conjunto hispalense, que para Ortas son "tres puntos de oro". Destacando el partido de todos los jugadores que participaron en el encuentro, por encima sobresalen Samu Sáiz y Álvaro Vadillo, que actualmente "son jugadores del Huesca y si viene un equipo que pone dinero, habrá que buscar recambio, pero por ahora no hay nada".

Pasando a aclarar el tema de Lalo, su compañero Ortas aseguró que "nadie del Zaragoza se ha puesto en contacto con nosotros" y que "un directivo me pidió disculpas vía mensaje por las noticias que estaban saliendo en prensa". Sin descartar el interés maño en Arantegui, que está en la cartera de futuribles como Luis Helguera o Juanjo Lorenzo, afirmó que "seguro que es una opción que están barajando" pero "a día de hoy no sabe absolutamente nada". En la misma retransmisión descartaron la llegada a Huesca de Joaquín Sorribas por discrepancias con la actual directiva.