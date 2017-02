Anquela: "No queremos vernos como en la temporada pasada"

Google Plus

Anquela en sala de prensa | Foto: SD Huesca

Consciente de la dificultad de la visita al Martínez Valero, Anquela avisó de que "será un partido complicado" porque cree que "el Elche es uno de los pocos equipos que en el mercado de invierno ha fichado muy bien”. En relación a su equipo, el técnico azulgrana dijo que "fuera de casa hemos jugado muy bien" aunque piensa que les falta "leer los partidos en algunos momentos y saber que la Segunda División no perdona si no eres constante y no insistes en lo que haces". Su intención es "crear un equipo serio, ordenado y que se respete fuera aún más”, aseguró ante la prensa.

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca recordó que "nunca tenemos que olvidar de quienes somos y de donde venimos", apelando a la humildad, comentando que "en un mes hemos jugado dos partidos en el filo de la navaja" y tras la superación de este bache "no queremos vernos en la situación de la temporada pasada". El míster de Linares también quiso aclarar que "este equipo lo único que saber hacer es ir para arriba”, prometiendo un emocionante final para la segunda vuelta.

Respecto a las dos trabajadas victorias consecutivas ante Córdoba (0-2) y Sevilla Atlético (2-1), Anquela dijo que "lo único que nos permite es coger aire" teniendo los pies en la tierra y asegurando que "el próximo partido es siempre el más importante", afirmando que "no me relajo ni un día" ya que "esto es lo único que el fútbol me ha enseñado”.

La noticia de la semana es el más que posible fichaje del Director Deportivo Lalo Arantegui por el Real Zaragoza, que pese a las declaraciones de Petón y Ortas el pasado domingo estaría cerca de hacerse realidad. Sobre dicha tema, Anquela dijo que "lo único que quiero es la felicidad para todo el mundo, yo siento este equipo como mío y sólo deseo lo mejor para todos".