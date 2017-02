Elche CF - SD Huesca: en proceso de despegue

Fotomontaje: Claudia Moreno - VAVEL

La Sociedad Deportiva Huesca ha recuperado la sonrisa y buscará ante el Elche CF sumar su tercera victoria consecutiva por primera vez esta temporada. El equipo franjiverde, que llega a este encuentro después de haber ganado en Lugo (1-2), no ha conseguido en lo que va de temporada acumular dos triunfos seguidos y querrá este sábado en su casa romper el maleficio para proseguir en la escalada que le devuelva a la zona noble de la tabla.

Toril recupera balas

Durante esta semana, el entrenador del Elche ha podido contar con Urtzi Iriondo y Borja Valle además de confirmar la disponibilidad de Pedro Sánchez, Eldin Hadzic y Rober Correa para este encuentro. La única duda será el veterano Edu Albácar, que estuvo al margen de sus compañeros en alguna sesión semanal.

Edu Albácar, veterano capitán del Elche CF, es duda para el partido del sábado | Foto. Dani Mullor - VAVEL

Intercambio de golpes en suelo alicantino

Seis son los partidos que Elche y Huesca han disputado sobre suelo alicantino en Segunda División. El balance se desnivelará este sábado, puesto que históricamente ambas entidad han logrado dos triunfos cada una y dos empates, sirviendo este séptimo encuentro para decantar el recuento de enfrentamientos. En total entre ambos equipos han celebrado 18 goles sobre el césped ilicitano, prometiendo emoción en esta futura cita.

Anquela sin Ferreiro pero con Brežančić

El míster del conjunto visitante no podrá contar para esta cita con el atacante gallego David Ferreiro puesto que vio su quinta amarilla de la temporada en el pasado partido contra el Sevilla Atlético, por lo que se perderá el enfrentamiento del Martínez Valero por sanción. Por otro lado será novedad en el once Rajko Brežančić, que recuperado de sus molestias recuperará la titularidad en el carril zurdo sentando a César Soriano. Todo parece indicar que el jienense volverá a apostar por el mismo once que salió de inicio el pasado domingo en El Alcoraz ante el filial hispalense aunque no se descartan sorpresas porque recientemente acostumbra a impresionar con novedosas decisiones.

Envueltos en noticias extradeportivas

El Real Zaragoza quiere que Lalo Arantegui sea el sustituto de Narcís Juliá | Foto: Javier Gimeno - VAVEL

Los dos clubes han sido protagonistas durante esta semana por dos episodios que poco tienen que ver con lo que se juega sobre el verde. En Alicante la noticia era que su ex jugador Wakaso Mubarak estaba citado para declarar en los juzgados por su polémico despido en 2011 mientras en Aragón, Gonzalo Arantegui se acercaba a la Dirección Deportiva del Real Zaragoza para sustituir a Narcís Juliá después de un intenso mes de rumorología.

Promoción para poblar las gradas

Con motivo de la visita oscense este fin de semana, el club local ha estado durante los días previos anunciando una promoción 2x1 para sus abonados con el fin de llenar la mayoría de las butacas que el Manuel Martínez Valero alberga. Con una capacidad para casi 34.000 espectadores, desde la entidad alicantina esperan que el sábado se viva un gran ambiente en los aledaños al terreno de juego y las gradas retomen el color y el sonido que muchas veces ayudan a ganar partidos.

Viaje en autobús un día antes

La expedición azulgrana partirá a tierras ilicitanas el viernes a mediodía. Sobre las 20:00 horas está prevista la llegada de Anquela y los suyos para hospedarse en el Hotel Abba Centrum (4*). Harán noche en Elche y el sábado, a las 16:00 horas, pondrán rumbo al Estadio Martínez Valero para jugar a partir de las 18:00 horas. Una vez finalizado el encuentro y la protocolaria atención a la prensa, emprenderán en autocar el camino de vuelta a casa cuya hora de regreso no ha sido especificada.

Posibles onces iniciales