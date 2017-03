El dilema de Sastre

Google Plus

Lluis Sastre en su presentación como nuevo jugador de la SD Huesca | Foto: SD Huesca.

Desde la llegada de Lluis Sastre a la SD Huesca, el futbolista balear no ha logrado hacerse con un puesto de titular en la plantilla azulgrana. Cabe recordar que por delante de él están Gonzalo Melero y Juan Aguilera, dos piezas importantes desde la pretemporada para el entrenador jienense, Anquela. Hasta el momento, Sastre ha disputado un total de 265 minutos repartidos en cinco partidos con la elástica azulgrana (Alcorcón, Gimnástic de Tarragona, Real Zaragoza, Córdoba y Elche), jugando gran parte de los últimos partidos.

A pesar de ello, el centrocampista no está ofreciendo su mejor versión, algo que cuesta creer sabiendo el lugar de procedencia y los éxitos obtenidos con su antiguo equipo, el Leganés. Con el conjunto pepinero logró el ascenso a La Liga Santander en la temporada 2015/2016 estableciéndose en la segunda posición y, por consiguiente, ascendiendo de forma directa junto al Alavés. Sin embargo, en la primera parte de la actual temporada no ha gozado de muchos minutos en la categoría de oro tras su fallida salida hacia Huesca en verano. Antes de recalar en El Alcoraz, Sastre había disputado un total de 165 minutos con el Leganés, enfrentándose al FC Barcelona en la jornada cuatro de liga y al Valencia en Copa del Rey.

Como consecuencia, Sastre llegó a Huesca en baja forma y sin ritmo de competición, algo que le está lastrando tanto a él como a Anquela hasta el día de hoy. El debut en su segunda etapa como jugador azulgrana fue ante el Alcorcón, ante el que disputó un total de 18 minutos. Tras la derrota por 0-1 en casa, Lluis disputó los 90 minutos del partido ante el Gimnástic en el Nou Estadi, realizando su mejor partido hasta el día de hoy, a pesar de haber sido un partido que brilló por la ausencia de ocasiones de gol. Después llegaría el Derby Aragonés ante el Real Zaragoza, donde gozó de 69 minutos. Ante el Córdoba jugó 61 minutos y gracias a su cambio por Vadillo, llegaron los goles que dieron la primera victoria de la historia en el Nuevo Arcángel. Finalmente, en el empate obtenido el sábado pasado ante el Elche, el balear volvió a jugar 27 minutos, menos de media hora y dejando claro su incomodidad en el terreno de juego.

Podría decirse que hasta el momento el ex jugador del Leganés y Real Valladolid ha estado desaparecido en el terreno de juego y totalmente desubicado de su zona natural. Por el momento, Sastre no está siendo aquel jugador que enloqueció a la afición azulgrana desde la temporada 2007/2008 hasta la 2011/2012, ni mucho menos aquel jugador esperado desde su llegada en el mercado de invierno. Tras un gran mes de febrero en el que jugadores como Melero, Samu, Aguilera y Vadillo han sido tan importantes para el entrenador, Sastre deberá trabajar a partir de marzo más duro todavía si quiere conseguir la titularidad de aquí al final de temporada. De momento, se esperan grandes cosas del centrocampista balear, algo que por el momento no ha acabado de demostrar y que el club desea que lo haga lo antes posible.