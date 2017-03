Emilio Vega: "Vengo a aportar mi granito de arena"

Emilio Vega durante su presentación | Foto: SD Huesca

La Sociedad Deportiva Huesca ya ha presentado a su nuevo Director Deportivo. Emilio Vega contestó a los medios de comunicación como parte del organigrama oscense por primera vez, dejando una grata primera impresión. Procedente del Córdoba CF, en donde fue despedido hace pocos días, llega con ganas e ilusionado, consciente de que el trabajo no será fácil. Sobre su llegada al conjunto oscense afirmó que para él "es un lujo" y que "desde el primer contacto que tuvieron conmigo mostré ilusión, porque además yo les notaba a ellos la ilusión" de incorporarle.

Reconoce estar "súper ilusionado" con el nuevo proyecto en el que se ha enrolado "sobre todo por ese crecimiento que me comentan". Confesó ante la prensa que el reto le parece "genial" y además ha sido "uno de los motivos por los que estoy aquí". En relación a la Segunda División coincidió con Anquela en que "es sumamente igualada" apuntando que "el respeto y la mejora de este club desde fuera se percibe”.

Vega comentó el mensaje de esfuerzo que le transmitió al vestuario en su primer encuentro: "Cuando esta mañana he saludado a la plantilla, al míster y al cuerpo técnico se lo he transmitido también". Asegura que él viene a aportar su "granito de arena" estando convencido "de que va a ser una relación que va a ser buena para el futuro".

"Yo no me meto en el trabajo de nadie"

En su primera intervención como directivo azulgrana habló del objetivo principal, que es "crecer e ir sumando cada día". En estas primeras horas ocupando su nuevo puesto, Emilio desvela que "ahora es momento de llenarme de toda la información y conocer bien el club y la ciudad".

La renovación de Anquela está en el aire y es uno de los primeros deberes que se va a encontrar en la agenda. Sobre sus primeras palabras con el jienense afirmó que "lo único que le he dicho al míster es que tiene todo mi apoyo y toda mi ayuda para lo que necesite". Desvelando su forma de trabajo comentó que tiene que tener "un feeling con el cuerpo técnico, no entiendo mi trabajo de otra manera", y por las escasas palabras que han tenido hasta la fecha "está claro que va a ser así". Vega sentenció que "yo no me meto en el trabajo de nadie, lo único que hago es ayudar y evidentemente ya habrá momento de hablar lo que haya que hablar.”