Anquela: "Teníamos que volver a creer en nosotros"

Anquela en sala de prensa | Foto: SD Huesca

La sala José Luis Trallero de El Alcoraz estuvo muy concurrida durante la mañana del viernes. La Sociedad Deportiva Huesca hizo coincidir en su agenda la presentación de su nuevo Director Deportivo el mismo día que los medios de comunicación estaban citados para cubrir la protocolaria rueda de prensa semanal de Juan Antonio Albacete Anquela antes de cada partido.

Este domingo a partir de las 16:00 horas recibirán al Real Valladolid, "un club diseñado para subir a Primera División" según el entrenador de Linares. Asegura que "nos van a exigir porque tienen un entrenador (Paco Herrera) que así lo pide". El equipo pucelano pertenece a la élite, "lo que pasa es que la Segunda División es muy exigente y no perdona a nadie". Hablando de la plantilla blanquivioleta, el míster del Huesca avisó de que "arriba es un equipo muy rápido y con grandes futbolistas en todas sus líneas".

Los pies, en el suelo

La entidad altoaragonesa encadena tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota, por lo que Anquela apuesta por "seguir en esta línea porque si no lo hacemos la categoría no te perdona”. Llamando a la sensatez y la humildad, el veterano técnico andaluz avisó de que "los pies hay que tenerlos en el suelo porque cuando salimos de ahí arriba no nos sentó bien y nos entraron muchas dudas".

Para esta cita únicamente serán duda Aguilera y Akapo, aunque las sensaciones que transmiten ambos indican que podrían jugar de inicio este fin de semana tras superar las molestias desde Elche. Sobre los hombres que tiene tocados su técnico dijo que "en el fútbol sin dolor es complicado jugar porque si no te duele la mano te duele el tobillo". Visiblemente tranquilo comentó que "si no puede jugar entrará otro en su lugar que lo hará igual de bien”.

Abordando el tema de la mejoría reciente, el preparador confesó que "teníamos que volver a creer en nosotros mismos". Apostilló que "salvo el Levante, todos los equipos han tenido una pequeña crisis" porque "esta categoría no te permite relajarte ni un minuto”.