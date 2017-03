SD Huesca - Real Valladolid: oportunidad para soñar

Tras tres jornadas consecutivas sin perder, la Sociedad Deportiva Huesca llega a la vigésimo octava jornada de liga con ganas de volver a ganar en El Alcoraz. El rival del domingo será el Real Valladolid, equipo entrenado por Paco Herrera y que llega tras empatar en el José Zorrilla por 1-1 ante el CD Lugo. Como curiosidad, ambos equipos han conseguido los mismos puntos, victorias, empates y derrotas (8 puntos, 2V, 2E y 1D) en los últimos cinco partidos.

Espinoza, única baja para Herrera

A lo largo de la semana, Herrera ha podido contar con todos los jugadores de la plantilla del primer equipo, a excepción de Espinoza, quien no podrá jugar el partido del domingo por lesión. El extremo argentino fichó por el Valladolid tras no pasar el reconocimiento médico con el Real Oviedo debido a una lesión. Hasta ahora, el jugador no ha podido debutar todavía con el equipo pucelano y sigue su recuperación con los médicos del Villarreal, equipo que ha cedido al jugador hasta junio de 2017. Si no ocurre ningún contratiempo en el último entrenamiento de los vallisoletanos, Espinoza será la única baja que tendrá el barcelonés. El resto de la plantilla estará totalmente disponible para el domingo en Huesca.

Lluis Sastre y su pasado blanquivioleta

Después de cinco temporadas consecutivas con el Huesca en Segunda División B y Segunda División el centrocampista balear recalaba en el Real Valladolid para jugar en Primera División. En un total de tres temporadas como blanquivioleta, Sastre acababa descendiendo a la categoría de plata con el Valladolid tras aguantar dos temporadas en Primera y dejando gratos recuerdos como aquel golazo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu pese a la derrota por 4-3 ante el equipo de Mourinho. Tras su próximo paso por el CD Leganés con el ascenso a la categoría de oro incluido, el canterano del FC Barcelona volvía al lugar donde fue muy querido por la afición: Huesca. Sin duda alguna, el partido que de comienzo el domingo a las 16:00 horas será especial para él, aunque esta vez deberá defender los colores del club azulgrana.

Foto: Real Valladolid

Precedentes optimistas para los de Anquela

La SD Huesca y el Valladolid han llegado a enfrentarse un total de tres veces en El Alcoraz y en ninguno de ellos el equipo local ha salido con una derrota bajo el brazo. Repasando estos partidos, el primero disputado entre ambos finalizó con victoria del equipo local entrenado por Onésimo y que acabó con 1-0 (Camacho) en el marcador. En el segundo, en la temporada siguiente, el resultado fue de empate a dos (Camacho, Bauzá / Óscar, Javi Guerra) entre ambos conjuntos. Por último, el tercero y último partido disputado entre ellos se produjo en la pasada temporada y finalizó con 1-1 mediante los goles de Darwin Machís y Rodri. Por consiguiente, el fortín azulgrana ha podido disfrutar de siete goles entre dos equipos que actualmente están peleando por colarse en el Play Off.

Vadillo en la grada y a la espera de Akapo

La peor noticia para Anquela será la ausencia obligatoria de Álvaro Vadillo, ya que tendrá que cumplir una sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas, no podrá disputar uno de los choques más importantes que quedan hasta final de temporada. Cabe recordar que el gaditano ha anotado cuatro goles en los últimos tres partidos, siendo nominado para ser el "Mejor jugador del mes de Febrero" de Segunda División por LaLiga. De esta forma, debido a la importante ausencia del extremo izquierdo, Ferreiro tendrá la gran oportunidad de ocupar su posición en el once titular. Por otro lado, Carlos Akapo ha entrenado al margen de sus compañeros hasta el día de ayer a causa de un fuerte golpe producido en el partido ante el Elche, donde tuvo que retirarse del terreno de juego por molestias. El jienense espera recuperarlo para el partido y así poder contar con su único lateral izquierdo regular.

Emilio Vega como recambio de Lalo

Tras dos semanas revueltas en lo extradeportivo debido al caso "Lalo", la SD Huesca presentaba ayer viernes a las 12:00 horas en la sala José Luis Trallero al nuevo director deportivo: Emilio Vega. A partir de ahora los oscenses podrán dejar de preocuparse por la marcha del que fuera el director deportivo del club y animar a sus futbolistas hasta el final de temporada para seguir en busca de la permanencia. Emilio, nacido en León llega con el objetivo de hacer un gran trabajo para el Huesca y luchar por algo más que la permanencia.

Foto: SD Huesca

Precios razonables para animar al equipo

Como en cada partido, la SD Huesca ha anunciado los precios de las entradas para el choque ante el Valladolid. Como suele ser generalmente, los precios rondan entre 15 (Infantil, 0-14 años), 18 (Joven, 14-25 años) y 25 euros (Adulto) en Tribuna, 10 (Infantil), 12 (Joven) y 15 euros (Adulto) en Preferencia y General Cubierta, y 5 (Infantil) y 18 euros (Adulto y joven) en Zona Visitante.

Posibles onces iniciales