La fortuna y las ganas permiten al Huesca seguir soñando

El conjunto altoaragonés sigue soñando tras la victoria de esta tarde ante el Real Valladolid en El Alcoraz por 1-0. Los pupilos de Anquela obtuvieron una importante victoria en la que predominaron las ganas y la fortuna de cara a gol. Además, en un partido con muy pocas ocasiones la Sociedad Deportiva Huesca mereció el premio del gol en un partido en el que los locales iban acomodándose en el campo a medida que pasaba el tiempo en el marcador. Con esta victoria los azulgranas siguen manteniéndose invictos en los últimos cuatro partidos con victorias ante Córdoba, Sevilla Atlético y Valladolid, y el empate ante el Elche. Pese a la ausencia de Álvaro Vadillo por acumulación de tarjetas amarillas, la banda izquierda liderada por Ferreiro y Soriano lograban ser dos puntos fuertes en el partido de hoy.

Anquela volvía a apostar por la táctica del 4-2-3-1 en la que la única diferencia respecto al once del partido ante el Elche fue la entrada de David Ferreiro por el sancionado Vadillo. A pesar de ello, la banda izquierda volvía a darle vida al partido, destacando en el partido jugadores como Ferreiro, Akapo, íñigo López, Aguilera y Melero. La primera parte comenzaba con dos equipos lanzados a por el gol, aunque no llegaran ocasiones claras de gol por ninguno de los dos equipos. Durante ésta y la segunda parte, tanto el Huesca como el Valladolid conservaban su mismo rol en el terreno de juego: los azulgranas en busca del gol y los blanquivioletas a presionar y defender. A pesar de ir a por el gol ambos conjuntos, ni Pau Torres ni Sergio Herrera tuvieron mucho trabajo como para ser los mejores del partido en sus respectivos equipos. En los últimos diez minutos los locales apretaban más al conjunto entrenado por Paco Herrera, aunque no acabó llegando el gol deseado pero sí metiendo el miedo en el cuerpo del equipo pucelano.

Tras el descanso, los primeros cinco minutos de la segunda parte comenzaban con mucha fuerza por parte de ambos equipos, pero al igual que en la primera, empezó a desvanecerse en el bando visitante. Como consecuencia, Anquela lo aprovechaba y sus jugadores se hacían dueños y señores del partido, tanto en posesión como en garra para sacar el partido adelante. Tal y como se dice que el trabajo da sus frutos, no fue menos en la tarde de hoy, donde tras un gran esfuerzo por parte de los locales llegaría el único y definitivo gol para hacer estallar a la afición, incansable hasta el último minuto. En el minuto 80, Ferreiro anotaba a puerta vacía después de un fuerte disparo del ecuato-guineano Akapo que rechazaba el palo. Tras ese gran disparo, Ferreiro muy atento recogía el balón rechazado para empujarlo a las redes defendidas por el guardameta Pau. El Huesca no dejaba de apabullar a los pucelanos y tras varios intentos volvería a anotar Vinícius un gol de tacón que finalmente fue anulado por fuera de juego. Con ello, Pérez Montero daba el pitido final y la victoria se quedaba en territorio oscense.

Importante victoria para un Huesca en gran estado de forma que le permite seguir soñando con la ansiada permanencia y con la posibilidad de acercarse al Play Off de ascenso a Primera División. El equipo manejado por Anquela dormirá esta jornada séptimo clasificado con 39 puntos, mientras que el de Herrera lo hará octavo con los mismos puntos y con el golaverage perdido con su último rival. A pesar de ello y con las distintas sensaciones entre uno y otro equipo, ambos permanecen a cuatro puntos del Play Off.