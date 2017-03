Fallece Armando Borraz, expresidente del Huesca

Google Plus

Armando Borraz, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca desde 2006 hasta 2010, falleció en la noche de ayer debido a un infarto. Es por ello que toda la familia azulgrana está de luto tras una sorprendente y demoledora noticia. Armando no fue una persona de paso por Camino Cocorón, sino que fue el presidente del ascenso histórico del Huesca a Segunda División A en el año 2008 tras vencer en la última eliminatoria al Écija. Además de ello, se convirtió en una de las personas más queridas por la afición azulgrana, todo ello debido a su gran sonrisa permanente y a su amistad con toda persona de bien.

Antes de ello, el najino había logrado mantener al Huesca en Segunda División B, pasando de un objetivo complicado a otro histórico para el equipo y su ciudad: conseguir convertirse en un equipo profesional ascendiendo a la categoría de plata. Allí no acabó su vida laboral, ya que logró mantener su carrera política y convertirse en el alcalde de Lanaja hasta el día de su fallecimiento. Hasta 2013, Armando fue el presidente de la Fundación Alcoraz, fomentando el deporte aragonés y ayudando a los pueblos vecinos de Huesca.

A los 60 años de edad, el ex presidente del Huesca y alcalde de su pueblo natal Lanaja, fallecía en él alrededor de las 23:00 horas a causa de un infarto. A pesar de ello, algo que no ha sorprendido de su marcha es la enorme cantidad de mensajes de tristeza y dolor recibidos por su fallecimiento, incluso de aquellos antiguos integrantes del club que estuvieron anteriormente, como por ejemplo Ale Bernal, David Vázquez, Andrés Fernández y Rayco Mederos. Por último, para expresar el dolor del club, el actual presidente, Agustín Lasaosa concedía una rueda de prensa entre dolor y angustia para hablar tras lo ocurrido, posterior a la realizada por Anquela previa al partido ante el Almería. Seguramente sea uno de los momentos más adecuados para pensar que aquellos que se van no mueren si son recordados para siempre, siendo así con Armando.

Gracias por todo Armando, el club y afición no duda de que llevarás al equipo que tanto amabas en volandas desde esta jornada. No serás olvidado, Armando, nunca.