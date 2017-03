UD Almería - SD Huesca: todo sea por Armando

Foto: LaLiga

Después de no haber perdido durante cuatro partidos consecutivos, la SD Huesca llega a la Jornada 29 tras conseguir una importante victoria por 1-0 ante el Real Valladolid el domingo pasado. El conjunto azulgrana tendrá que enfrentarse a la UD Almería que llega al partido después de vencer por 1-2 al CD Lugo en el Anxo Carro. Mientras que el conjunto azulgrana ha obtenido 10 puntos de los últimos 15 (3 V, 1 E, 1 D) el Almería ha obtenido 4 puntos de 15 posibles (1 V, 1, E, 3 D).

Gran plantilla con mucho que demostrar

Tras la primera victoria del Almería fuera de casa y con Fran Fernández como entrenador, de momento, hasta el domingo, la afición almeriense ha tenido que esperar 28 jornadas para ver como su equipo conseguía una victoria como visitante. Y es que, hasta el momento uno de los equipos y plantillas llamadas a luchar por el ascenso a Primera División, está peleando por salir del puestos de descenso a Segunda División B. Pese a tener en la plantilla a jugadores como Fidel, Nano o Quique, el Almería está demostrando que los nombres no funcionan si no existe una idea de fútbol. Como consecuencia, el equipo entrenado por Soriano y Fran esta temporada, ha tenido que cambiar el objetivo primordial por uno similar al del Huesca: la salvación. Sin embargo, paradójicamente los azulgranas están peleando por un puesto en los Play Off, aunque para pensar en ello será imprescindible materializar la permanencia cuanto antes. Por desgracia para los almerienses, las estadísticas demuestran que el Almería no ha demostrado ser un equipo llamado a ascender, obteniendo el doble de derrotas que de empates y victorias (7 V, 7 E, 14 D).

Foto: LaLiga

Motta y Fran Vélez, bajas para el domingo

Respecto a las bajas, Fran no podrá contar ni con Motta ni con Fran Vélez. Por una parte, el lateral derecho italiano y ex jugador de la Juventus, Watford y Charlton entre otros, no podrá mantener su titularidad ante el Huesca debido a una lesión muscular producida el domingo pasado en el minuto 33 de partido, quien fue sustituido por Isidoro, jugador que se posiciona para ocupar su lugar este fin de semana. Por otra parte, Fran Vélez deberá cumplir la sanción por acumulación de tarjetas amarillas y por consecuencia tendrá que ver el partido desde la grada. Esta sanción se materializaba tras su amonestación en el minuto 59 también ante el Lugo, rellenando el cupo de cinco tarjetas. Por lo tanto, Fran tendrá que realizar como mínimo dos cambios en el once para enfrentarse al Huesca el domingo a las 12:00 horas.

Tres puntos para Armando

Tras una semana realmente tranquila en Huesca, el mazazo del fallecimiento de Armando Borraz llegaba el jueves a las 23:00 horas debido a un infarto. En su honor, toda la plantilla realizó la mañana del viernes un minuto de silencio como muestra de respeto a una de las personas más queridas en la ciudad, club y alrededores. Probablemente esta noticia influya en el rendimiento del equipo ya sea beneficiosa o perjudicialmente, aunque no faltarán las ganas de obtener una victoria para brindársela al que fue el presidente del primer ascenso histórico a Segunda División. Pese a la lucha por el Play Off, los dos próximos partidos serán realmente especiales para el equipo y afición.

Armando enseñando las camisetas del Huesca. Foto: SD Huesca

Camacho, en la enfermería durante 2-3 semanas

La única mala noticia esta semana y deportivamente hablando ha sido la lesión del veterano capitán del Huesca, Juanjo Camacho. El parte médico del conjunto azulgrana revelaba que tras el entrenamiento del pasado lunes Camacho se lesionaba, con una micro rotura en el tercio medio del recto anterior del cuádriceps del muslo derecho. Por desgracia, Anquela no podrá contar con él hasta dentro de tres semanas si todo sigue su cauce y no recae de la lesión. Por el contrario, Vadillo vuelve a una convocatoria tras cumplir la sanción que le apartó de los terrenos de juego durante la jornada anterior, quien fue sustituido por David Ferreiro, autor del gol de la victoria ante el Valladolid. Probablemente, el gaditano forme pareja por banda con el orensano Ferreiro, aunque Alexander también podría ser el reemplazo del extremo derecho.

Foto: LaLiga

Precedentes optimistas

En estas dos últimas temporadas, el Huesca ha demostrado que se le han dado bien los partidos ante el Almería tras conseguir tres victorias en los últimos tres partidos, ya sea en El Alcoraz o en los Juegos del Mediterráneo. En la vuelta del Huesca a la categoría de plata, en la pasada temporada, los azulgranas vencían en la primera vuelta al Almería por 1-2 a domicilio, con goles de Luis Fernández, Darwin Machís y Chuli. En el de la segunda vuelta, en El Alcoraz, los pupilos volvieron a vencer al Almería por 2-1 remontando con goles de Tyronne y Alexander el gol de Quique. Por último, en la temporada actual Anquela y sus jugadores volvieron a ganar la partida al conjunto almeriense por 2-0 con goles de Camacho y Vadillo.

Posibles onces