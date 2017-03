Anquela: "Quiero puntuar en Almería, no miro más allá"

Google Plus

Anquela en sala de prensa | Foto: SD Huesca

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca no se fía de la Unión Deportiva Almería y hace bien. Dice el refranero que un león es más peligroso cuando está herido que cuando está muerto, y es que pese a la situación actual que presenta el conjunto almeriense nunca hay que confiarse estando delante de un proyecto ambicioso al que no le acompañan los resultados.

Anquela recalcó una vez más que “la igualdad es muy grande, no nos engañemos", haciendo referencia a la complejidad de cada partido en la categoría de plata. En esta semana toca jugar contra el Almería, "un equipo hecho para ascender" según el jienense, que está "en una mala racha porque la Segunda División es así". El experimentado técnico avisó de la importancia de no escudarse en el nombre porque "si no compites, ni ganas ni empatas”.

Tras una serie de buenos resultados parece que regresar de este viaje con alguna unidad en el equipaje es el objetivo esta semana, así lo trasladaba el preparador: “Lo que yo quiero es puntuar en Almería, no miro más allá", recordando que "el rival que hay delante es muy buen equipo”.

Preguntado sobre posibles variaciones tácticas de cara a este enfrentamiento, Anquela confesó que le cuesta "sangre, sudor y lágrimas" hacer un equipo de fútbol, que es más complejo que decidirse por una alineación, porque "en un segundo todo se desarma". La receta del curtido técnico para ganar es "competir" y en ese aspecto "somos un equipo preparado" que también se deja "el alma”.

Dieciocho hombres citados

Puntualmente como en cada semana que obliga desplazamiento, la entidad oscense comunicaba el plan de viaje que llevará a cabo la expedición de dieciocho futbolistas elegidos para este choque. Este sábado por la mañana cogerán un AVE desde Zaragoza que les llevará hasta Málaga. Una vez allí comerán en el Hotel Barceló Málaga para poner rumbo a su destino tras la ingesta. Llegarán atardeciendo y se alojarán en el Hotel Sercotel Gran Fama (****). El domingo se desplazarán al feudo almeriense después de desayunar y llegarán a las 10:00 horas para jugar a mediodía. Tras el encuentro regresarán al hotel de concentración para comer y a las 16:00 horas emprenderán el camino de regreso a casa en autocar.

Los dieciocho viajeros a los que ha convocado Anquela son: Sergio Herrera, 'Queco' Piña, César Soriano, Rajko Brežančić, Carlos David, Carlos Akapo, Jair Amador, Íñigo López, Juan Aguilera, David Ferreiro, Gonzalo Melero, Samu Sáiz, Alexander González, Álvaro Vadillo, Lluís Sastre, Kilian Grant, Borja Lázaro y Vinícius Araújo.

Se han quedado en Huesca los lesionados aunque en fase final de recuperación Javi Jiménez y Nagore, junto a Franck Bambock y David López, ambos descartados por decisión técnica.