Álvaro Vadillo: "Me toca esperar una oportunidad"

Álvaro Vadillo frente al Girona en el partido de ida | Foto: LaLiga

El extremo de la Sociedad Deportiva Huesca atendía en zona mixta a los medios de comunicación en la semana previa al encuentro frente al Girona Fútbol Club en el Estadi Municipal de Montilivi. Está alcanzando poco a poco la velocidad de crucero que tienen el resto de sus compañeros porque el traumatismo sufrido hace varias semanas frente al Real Club Deportivo Mallorca frenó en seco la exponencial trayectoria que había retomado su carrera gracias a su llegada a El Alcoraz.

Su entrenador, Juan Antonio Albacete Anquela, le ha dedicado sin nombrarle directamente en sala de prensa un par de frases demostrando un profundo malestar por el reciente rendimiento del gaditano sobre el terreno de juego. Algunas voces afirman que es una táctica motivacional, pues el técnico es sabedor del potencial que tiene su pupilo y se habría propuesto mandarle al estrellato como ha hecho con Samu Sáiz. El joven atacante azulgrana afirmaba que no estaba molesto aunque cree "que antes de la lesión estaba en mi mejor momento y una vez superada no estoy teniendo todo el protagonismo que me gustaría". Ahora "son decisiones del entrenador que hay que respetar", dejando claro que "en ningún momento he levantado la voz y me toca esperar una oportunidad".

Sobre su estado de forma actual reconocía que “me estoy encontrando bastante bien, aunque tengo un listón alto y está claro que quiero mejorar". "El equipo está haciendo las cosas bien y me toca esperar", afirmaba un Vadillo que viajará a Gerona para aportar su grano de arena en la pelea por conseguir los tres puntos ante los de Machín, ya sea siendo titular o entrando con el encuentro comenzado como revulsivo. Este ambiente tenso que parece haberse generado nunca es bueno para la convivencia del grupo y menos en un momento tan ilusionante como el que está viviendo la entidad altoaragonesa, inmersa en los puestos de promoción de ascenso a Primera División soñando con jugar el playoff para intentar subir de categoría.