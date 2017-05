Anquela: "Las notas se dan en junio"

Anquela en sala de prensa | Foto: SD Huesca

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca afronta una nueva prueba con la misma actitud que en el resto de la temporada. Sin pelear y sin sufrir no se van a conseguir los puntos que necesitan para estar en el playoff al final de la temporada, objetivo ilusionante sin olvidar que es secundario pues el curso se podría catalogar de sobresaliente habiendo certificado la salvación sin apuros y con mucha antelación. La cita de este fin de semana les llevará al Estadi Municipal de Montilivi donde les estará esperando el Girona Fútbol Club, un equipo "que la próxima temporada va a estar en Primera División si Dios quiere porque además se lo han ganado", afirmando que se cambiaría ahora mismo por su situación porque gozan de una posición privilegiada en la clasificación.

Sobre cómo se encuentra su vestuario ante tal choque, el míster jienense lo tenía claro. Lo más importante es que están "con mucha ilusión y muchas ganas", conscientes de que irán con humildad y las ideas muy claras porque "hay que seguir peleando" y complicar en cada partido al equipo rival. "Intentaremos ser fieles a nuestro estilo", proseguía el técnico, aunque delante estará Pablo Machín con su sistema (5-3-2), no siendo un problema pues "estamos preparados para ello".

"Lo único que me interesa es el Huesca"

Preguntado sobre la grave lesión que Kilian Grant conocía a principios de semana, Anquela tajantemente dijo que le había "matado" porque "es un futbolista que se ha dejado el alma", afirmando que "es un profesional como la copa de un pino" y "todo lo que ha conseguido se lo ha ganado". Desveló que se ha ganado un respeto dentro del vestuario oscense y advirtió que el club tiene un gran futbolista de futuro.

Inevitablemente se le preguntó acerca de su renovación. Él lo tiene "muy claro", una vez conseguido el objetivo de la salvación "hemos hablado y ahora estamos en ello". Anquela comentó que "las notas se dan en junio" estando muy a gusto en Huesca pero sin haber cerrado todavía la temporada. "Renuevo ahora y llegan estos seis partidos y no ganamos ni uno y luego dirán", decía, tranquilizando a todos en cierto modo cuando afirmaba que "no he hablado con nadie ni voy a hablar con nadie porque a mí lo único que me interesa es el Huesca”.