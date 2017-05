Javi Jiménez: "He pasado página y ahora hay que vivir el presente"

Google Plus

Javi Jiménez, actual portero de la SD Huesca | Foto: es.besoccer.com

Una desafortunada e importante lesión durante la pretemporada estival quebró los planes que Javi Jiménez y la Sociedad Deportiva Huesca tenían para esta temporada. Firmó para ser el portero titular del equipo azulgrana pero los ligamentos cruzados de su rodilla derecha también se rompían ante la Unión Deportiva Logroñés en un encuentro amistoso disputado en Pradejón. El primer parte médico oficial ya informaba de la gravedad de su mal, que le obligaba a pasar por el quirófano y estar bastantes meses de baja.

Hace tres semanas recibió el alta médica y este fin de semana podría regresar al verde aprovechando la baja por sanción de Sergio Herrera, que ha abierto un debate en torno a su heredero. 'Queco' Piña también opta al puesto, aunque el riojano afirma que esto "es decisión del míster" y ahora toca trabajar para ganarse su beneplácito. El joven meta burgalés ha dejado en la cuneta a estos dos porteros veteranos que han observado este año desde la barrera las buenas actuaciones del debutante en la categoría.

"Tengo mucha confianza"

Nueve meses después regresará seguro a una citación y en caso de jugar "tengo mucha confianza y estoy con muy buenas sensaciones", aseguraba a los medios de comunicación en zona mixta. Para él es una alegría estar nuevamente disponible porque "entrar en la convocatoria es un paso importante tras el año que llevaba".

El ex guardameta de Levante, Elche o Alcorcón asegura haber pasado página ya que la lesión "se ha quedado atrás", decía. "Ahora mismo hay que vivir el presente y si se da la oportunidad de jugar yo estaría encantado", afirmó. El cancerbero logroñés aseguraba que nunca ha perdido la confianza en sí mismo y ahora recomienda "no hay que mirar más allá del partido frente al Tenerife", equipo del que también dijo que "viene haciendo un buen fútbol y realizando una buena temporada", creyendo que "será un rival muy complicado" aunque en El Alcoraz el conjunto oscense debe tener un plus.