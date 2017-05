Lluís Sastre: "Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar una derrota"

Google Plus

Sastre en Córdoba | Foto: LaLiga

Últimamente ubicado en el once inicial de la Sociedad Deportiva Huesca por necesidad, Lluís Sastre aspira a ser titular también este sábado en El Alcoraz en función de los resultados que arrojen las pruebas médicas realizadas a Juan Aguilera, que no podía acabar el entrenamiento del martes aquejado de unas molestias musculares en el cuádriceps y hacía saltar las alarmas. Este sábado se enfrentarán dos aspirantes a jugar la promoción de ascenso a Primera División, por eso el balear indicaba que "todos los partidos son finales, ahora es un rival directo y sabemos que si somos capaces de ganar daríamos un paso importante" aunque "si no se puede ganar tampoco hay que volverse locos porque aún quedan muchos partidos".

Sobre el rival de esta semana, el Club Deportivo Tenerife, Sastre decía que es "un rival directo" y que "si somos capaces de ganar tendríamos el golaverage a favor". Recomendó no alarmarse porque "sea cual sea el resultado aún quedarán cuatro partidos y no estará nada decidido". Hablando de cómo plantearán el partido los pupilos de José Luis Martí, el centrocampista de Binisalem avisaba de que "será difícil encontrar huecos para intentar hacerles daño pero tarde o temprano tendremos nuestras ocasiones".

"El partido se decidirá por pequeños detalles"

El choque de este próximo fin de semana "será muy igualado como todos los partidos de esta categoría" y vaticinó que "será un partido largo que se decidirá por pequeños detalles", por lo que intentarán "estar concentrados y aprovechar nuestras oportunidades", afirmó.

Sastre reconocía que esta semana están "entrenando fuerte, como siempre". El balear reconocía que dentro del vestuario "sabíamos que tarde o temprano iba a llegar una derrota" aunque recalca que "lo importante es que seguimos en playoff". Ante la posibilidad de entrar nuevamente en el once inicial si finalmente su compañero no puede participar, Lluís afirmaba ante los medios de comunicación que está "preparado por si me toca jugar" y en caso de hacerlo tratará de "ayudar al equipo y aprovechar la ocasión".