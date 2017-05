El empate, protagonista en las últimas visitas tinerfeñas a Huesca

Google Plus

Disputa por el balón en el partido de la temporada pasada | Foto: LaLiga

En vísperas de otra finalísima para la Sociedad Deportiva Huesca en El Alcoraz, el empate se ha convertido en el gran protagonista de los últimos precedentes obtenidos entre el conjunto azulgrana y el CD Tenerife, llegando a ocurrir esto en los cuatro últimos partidos disputados en Huesca.

Desde el más antiguo hasta el más reciente, ambos equipos se han enfrentado en la ciudad del Altoaragón un total de nueve veces, repartiéndose en tres categorías distintas: Tercera División (1), Segunda División B (5) y Segunda División (3). Con aquellos resultados obtenidos tanto en Tercera como en Segunda B, aparecía el primer empate en la Temporada 1982/1983, acabando el partido 2-2 y con tablas en el marcador gracias a los goles de Braojos, Carlos (SD Huesca), Irusta y Lasaosa (CD Tenerife).

Para el próximo enfrentamiento entre los dos equipos, tendrían que transcurrir 26 largos años hasta la Temporada 2008/2009, cuando tanto Huesca como Tenerife se volverían a ver las caras en la categoría de plata, siendo el primer año en la historia azulgrana gracias al ascenso en Écija. En la segunda vuelta de la temporada, ambos conjuntos se verían las caras en un Alcoraz de Segunda, donde se acabaría viendo un partido sin goles y, por consiguiente, un empate a cero que repartía un punto a cada equipo.

Una temporada después, en la 2009/2010, volverían a verse las caras en la ciudad altoaragonesa, produciéndose un partido similar tanto en juego como en el resultado final, siendo este un 0-0 en la segunda temporada del Huesca como un equipo de la categoría de plata del fútbol español. El último enfrentamiento entre ambos equipos se originaba la pasada campaña, en la que el partido finalizaba con otro empate, aunque esta vez 1-1, pudiendo gozar de goles durante el partido. Con goles de Luis Fernández para los locales y del Choco Lozano para los visitantes, el partido volvía a finalizar con un empate, repartiéndose un punto cada equipo.

A pesar de todo ello, el Huesca tendrá que buscar una nueva victoria en casa para seguir manteniendo un puesto en el Play Off de ascenso, además de ganar el goal average al Tenerife, tras el empate conseguido en el Heliodoro Rodríguez López. No será fácil, pero los azulgranas deberán consagrarse como un rival complicado en casa, algo que a estas alturas no resulta nada fácil.