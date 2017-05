Anquela: "Hemos hecho un año de narices y no debemos estropearlo"

Anquela en sala de prensa | Foto: SD Huesca

Intensa conversación del entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca con los medios de comunicación apenas dos días antes de recibir al Club Deportivo Tenerife en El Alcoraz. Recordando el reciente tropiezo en Gerona, el míster azulgrana comentó que “es evidente que a nadie le gusta perder". Pese a la derrota "nosotros cumplimos las premisas y no hay que darle más vueltas, cuando el equipo hace lo que puede no hay que mirar más", comentó reconociendo también que el Girona Fútbol Club es prácticamente un equipo de Primera División.

El técnico ya ha dejado caer algún dardo a sus futbolistas en más de una ocasión, insinuando que algún integrante del primer equipo parece desvincularse del objetivo general mirando únicamente por sus propios intereses. Anquela aseguró que "aquí somos del Huesca hasta el 30 de junio, todos, y hay que pelear como el primer día y no se puede jugar para mí" porque "todos jugamos para la misma camiseta" y "de aquí no se tiene que ir nadie, hay que ir donde el equipo vaya" porque "antes que todos nosotros está el club y hay que pelear y morir como hemos hecho durante todo el año y no hay más". Sería una lástima haber nadado tanto para acabar muriendo en la orilla, o en palabras del jienense: "Hemos hecho un año de narices y no debemos estropearlo".

"Si estamos a nuestro nivel también somos peligrosos"

Lo que quería decir es que "voy a morir por este equipo hasta el último segundo porque esto es una oportunidad única" ya que "lo normal es que esto sea una cosa extraordinaria". También dijo que "no hay egos, estamos viviendo un momento y esto no se puede ir”.

Hablando ya sobre el rival de esta jornada, Anquela dijo del Teneife que “es un rival muy difícil", asegurando que si los jugadores de José Luis Martí están "a su nivel" son muy peligrosos, destacando que son "muy rápidos" aunque "si nosotros estamos a nuestro nivel también somos peligrosos", recordando que "en el partido de la primera vuelta jugamos muy bien a fútbol".